مقدمات راه اندازی دانشگاه صنعت در تاکستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر طاهرخانی عصر یکشنبه در مراسم کلنگزنی پروژه دانشکده فنی و مهندسی تاکستان اظهارداشت: با توجه به نیاز استان به رشته های صنعتی راه اندازی دانشگاه صنعتی در این منطقه ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: خوشبختانه با موافقت وزیر علوم با احداث دانشکده فنی و مهندسی در تاکستان گام اولیه برای تحقق این کار مهم در استان برداشته شده و امیدواریم با پیگیریهای مسئولان ارشد استان به ویژه استاندار بتوانیم زمینه احداث و راه اندازی دانشگاه صنعت در منطقه تاکستان را فراهم کنیم.

طاهرخانی تصریح کرد: از رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استان انتظار داریم با حمایت جدی از شکل گیری دانشکده فنی نسبت به تامین هیئت علمی و استادان مورد نیاز این دانشکده اقدام لازم را انجام دهند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در صورت راه اندازی دانشگاه صنعت می توان با ارتباط منطقی بین دانشگاه و بخش صنعت و تامین نیروی متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی، روند شکوفایی اقتصادی استان را تسریع کرد.

احمد عجم استاندار قزوین هم از اختصاص 69 هکتار زمین دیگر در محدوده احداث دانشکده فنی و مهندسی تاکستان برای اجرای طرح های توسعه ای خبرداد و اظهارداشت: با تامین زمین مورد نیاز برای احداث دانشگاه و دانشکده های فنی مورد نیاز در تاکستان، آینده علمی این منطقه صنعتی و کشاورزی تضمین خواهد شد.

وی گفت: برای تامین زیرساختهای مورد نیاز این دانشکده هیچ مشکلی در استان نیست و امیدواریم حرکت علمی امروز مقدمه کارهای بزرگ آینده و شکل گیری احداث دانشگاه با رشته های صنعتی در تاکستان باشد.

دانشکده فنی و مهندسی تاکستان در زمینی به مساحت سه هکتار و زیربنای دو هزار و 400 مترمربع در سه طبقه احداث خواهد شد.

ساخت این دانشکده در جاده کمربندی تاکستان و ضلع شمالی دانشگاه پیام نور با یک میلیارد و 350 میلیون تومان اعتبار در مدت 18 ماه توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین انجام خواهد شد.