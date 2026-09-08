نجات کشتی باری گرفتار در محدوده دریایی آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: یک کشتی باری حامل محمولههای صادراتی ایران که شب گذشته بر اثر شرایط نامساعد جوی در نزدیکی مرز دریایی این شهرستان دچار سانحه شده بود، با واکنش سریع واحد عملیات دریایی و اجرای طرحهای پدافند غیرعامل، سالم به اسکله شماره یک مجتمع بندری آستارا هدایت شد.
فرماندار شهرستان آستارا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک فروند کشتی باری حامل محمولههای صادراتی که از بندر انزلی به مقصد یکی از بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر حرکت کرده بود، شب گذشته در نزدیکی مسیر دریایی آستارا بر اثر بارش شدید باران، وزش بادهای تند و ارتفاع قابلتوجه موج دچار سانحه شد و تعادل محمولههای بارگیریشده در آن با خطر جابهجایی مواجه گردید.
وی با بیان اینکه ناخدای کشتی بلافاصله وضعیت اضطراری را اعلام کرده است، افزود: واحد عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا طبق برنامههای از پیش تدوینشده پدافند غیرعامل و با اتکا به تمرینهای دورهای، وارد عمل شد و عملیات امدادرسانی و کنترل وضعیت کشتی را آغاز کرد.
درمانی با اشاره به همکاری فرابخشی در حوزه دریایی و نقش بارگیری انجامشده در بندر انزلی، تصریح کرد: با وجود شرایط سخت جوی، تیمهای امدادی با هدایت دقیق، اقدامات فنی و مدیریت بحران توانستند کشتی سانحهدیده را بدون آسیب جدی به اسکله شماره یک مجتمع بندری آستارا منتقل کنند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی پدافند غیرعامل در این عملیات گفت: این حادثه نشان داد آمادگی تجهیزات امدادی، تمرینهای مستمر و سرمایهگذاری در حوزه ایمنی دریایی، علاوه بر جلوگیری از خسارتهای مالی و جانی، اعتماد فعالان حملونقل دریایی به بنادر شمال کشور را افزایش میدهد.
فرماندار آستارا در پایان ضمن قدردانی از عوامل عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این سانحه هیچگونه خسارت جانی برای خدمه کشتی در پی نداشت و عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید.
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