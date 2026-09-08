به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خراسان‌شمالی که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: دانش‌بنیان‌ها ظرفیت بالایی برای ارتقای بخش‌های مختلف اقتصادی استان دارند و باید از توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای توسعه بخش‌های گوناگون استفاده شود.

وی افزود: اگر اقدامات و برنامه‌های اقتصادی استان در مسیر دانش‌بنیان شدن قرار گیرد، علاوه بر افزایش بهره‌وری، ارزش جدیدی در بخش‌های مختلف خلق خواهد شد و محصولات تولیدی نیز از ارزش افزوده بیشتری برخوردار می‌شوند.

نوری با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، گفت: بخش معدن از مهم‌ترین ظرفیت‌های خراسان‌شمالی است و باید تلاش شود فعالیت‌های معدنی از حالت خام‌فروشی فاصله گرفته و با استفاده از فناوری‌های نوین، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش در این بخش توسعه یابد.

وی ادامه داد: ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بخش صنعت و معدن می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های جدید، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی استان کمک کند.

استاندار خراسان‌شمالی همچنین با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی، اظهار کرد: استفاده از دانش و فناوری در این بخش نیز می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف منابع و ارتقای کیفیت محصولات شود و باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسایل این بخش استفاده کرد.

نوری با اشاره به عملکرد استان در زمینه استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان گفت: خراسان‌شمالی در استفاده از اعتبار مالیاتی عملکرد خوبی داشته است اما باید از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده کنیم.

وی افزود: اعتبار مالیاتی می‌تواند فرصت مناسبی برای هدایت سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی به سمت تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری باشد و باید زمینه آشنایی بیشتر واحدهای تولیدی و اقتصادی استان با این ظرفیت فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود می‌تواند به تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین افزایش ارتباط میان صنایع بزرگ استان و مجموعه‌های فناور کمک کند.