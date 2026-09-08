به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی ظهر سه شنبه در جلسه اعضای ائتلاف «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) که با حضور مسئولان این شهرستان برگزار شد با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: اقدامات در حوزه دانشآموزان باید از مرحله شعار و برگزاری جلسات فراتر رفته و به برنامههای عملیاتی، مستمر و قابل ارزیابی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بیتوجهی به آسیبهای اجتماعی در سنین دانشآموزی میتواند زمینهساز مشکلات جدیتر در آینده باشد، افزود: دستگاههای مسئول باید وظایف خود را بهصورت جدی دنبال کرده و در شناسایی بهموقع دانشآموزان در معرض آسیب و ارائه حمایتهای لازم، فعالانه ورود کنند.
دادستان آستارا همچنین بر ضرورت تعیین دقیق وظایف دستگاههای عضو ائتلاف نماد تأکید کرد و گفت: هماهنگی بینبخشی زمانی اثربخش خواهد بود که هر دستگاه در قبال مسئولیت خود پاسخگو باشد و اقدامات انجامشده نیز بر اساس نتایج و میزان اثرگذاری ارزیابی شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی را با جدیت دنبال میکند.
گفتنی است؛ در این نشست، موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان و ضرورت اجرای مؤثر برنامههای مراقبتی و حمایتی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی تأکید شد.
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