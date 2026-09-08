به گزارش خبرنگار مهر، حسین سجادی ظهر سهشنبه در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان خراسانشمالی که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ۱۸۰ واحد فعال در حوزه دانشبنیان، فناوری و صنایع خلاق در استان فعالیت میکنند که از این تعداد ۳۸ واحد در حوزه صنایع خلاق و مابقی شرکتهای فناور هستند.
سجادی تصریح کرد: مجوز چهار شرکت دانشبنیان جدید استان نیز به تازگی تایید شده و با احتساب آنها، تعداد شرکتهای دانشبنیان استان از ۳۸ به ۴۲ شرکت افزایش یافته است.
رییس پارک علم و فناوری خراسان شمالی افزود: چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور استان اختصاص خواهد یافت و برای صندوق پژوهش و فناوری خراسانشمالی نیز یک خط ویژه در نظر گرفته شده است.
سجادی با اشاره به فعالیتهای پارک علم و فناوری استان گفت: این مجموعه به صورت جامع در حوزههای مختلف فعالیت دارد و در بخش صنایع خلاق نیز عملکرد خوبی داشته است که باید این ظرفیت بیش از گذشته تقویت شود.
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