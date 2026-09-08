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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

سجادی: صنایع خلاق خراسان‌شمالی ظرفیت بیشتری برای توسعه دارد

سجادی: صنایع خلاق خراسان‌شمالی ظرفیت بیشتری برای توسعه دارد

بجنورد- رییس پارک علم و فناوری خراسان‌شمالی با اشاره به فعالیت ۱۸۰ واحد دانش‌بنیان، فناور و صنایع خلاق در استان، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های صنایع خلاق برای توسعه بیشتر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سجادی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خراسان‌شمالی که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ۱۸۰ واحد فعال در حوزه دانش‌بنیان، فناوری و صنایع خلاق در استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۳۸ واحد در حوزه صنایع خلاق و مابقی شرکت‌های فناور هستند.

سجادی تصریح کرد: مجوز چهار شرکت دانش‌بنیان جدید استان نیز به تازگی تایید شده و با احتساب آنها، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان از ۳۸ به ۴۲ شرکت افزایش یافته است.

رییس پارک علم و فناوری خراسان شمالی افزود: چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان اختصاص خواهد یافت و برای صندوق پژوهش و فناوری خراسان‌شمالی نیز یک خط ویژه در نظر گرفته شده است.

سجادی با اشاره به فعالیت‌های پارک علم و فناوری استان گفت: این مجموعه به صورت جامع در حوزه‌های مختلف فعالیت دارد و در بخش صنایع خلاق نیز عملکرد خوبی داشته است که باید این ظرفیت بیش از گذشته تقویت شود.

کد مطلب 6941315

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