واکنش مسکو به اخراج ۱۰ دیپلمات روس از مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مسکو تهدید کرده است در واکنش به اخراج ۱۰ دیپلمات روس از سوی بوداپست، که به فعالیت‌هایی مغایر با وضعیت دیپلماتیک خود متهم شده‌اند، اقدام تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.

وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد پاسخ مسکو به این اقدام «سخت و دردناک» خواهد بود. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری دولتی تاس گفت: پاسخ به لابی روس‌هراس در بوداپست سخت و دردناک خواهد بود.

وزیر خارجه مجارستان روز دوشنبه مدعی شده بود که ۱۰ دیپلمات روس به دلیل فعالیت‌هایی ناسازگار با وضعیت دیپلماتیک‌شان اخراج شده‌اند. او گفت این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت مجارستان گرفته شده و به معنای قطع روابط دیپلماتیک با مسکو نیست؛ بوداپست همچنان به گفت‌وگو با روسیه ادامه خواهد داد.

این اقدام پس از اخراج یک دیپلمات روس از مجارستان در ماه مه به اتهام فعالیت‌های اطلاعاتی انجام شد. همچنین در ماه مه، وزیر خارجه مجارستان سفیر روسیه را در پی حملات پهپادی روسیه به منطقه زاکارپاتیا در غرب اوکراین، که جمعیت قابل‌توجهی از مجارهای قومی در آن زندگی می‌کنند، احضار کرده بود.