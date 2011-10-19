رتبه وزارت نیرو در همکاری با دانشگاهها/ اولویتهای پژوهشی وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در حاشیه سومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی در پاسخ به خبرنگار مهر رتبه این وزارتخانه را برای همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در رده های بالا توصیف کرد و افزود: وزات نیرو جزء وزارتخانه هایی است که در زمینه تحقیق و پژوهش در رده اول در میان دستگاه های کشور به لحاظ تعریف پروژه های تحقیقاتی است.

وزیر نیرو ادامه داد: این همکاریها در قالب پایان نامه های دانشجویی است که از سوی دانشگاه های کشور اجرایی می شود.



وی همچنین به زمینه های اولویت دار تحقیقاتی در این وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از اولویت ها و برنامه های این وزارتخانه است و درصدد هستیم تا با استفاده از فناوریهای نوین در جهت ارزان کردن قیمت انرژی برنامه هایی را اجرایی کنیم.



نامجو با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 62 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور داریم، اضافه کرد: از این میزان 8 هزار مگاوات آن نیروگاه های برق آبی است و بقیه آن نیروگاه حرارتی است که راندمان این نوع نیروگاه ها پایین است.



وی میزان راندمان نیروگاه های حرارتی را حدود 35 درصد ذکر کرد و یادآور شد: وزارت نیرو درصدد است تا با ایجاد نیروگاه های بخاری در کنار حرارتی ظرفیت آن را افزایش دهد.



وزیر نیرو کاهش میزان تلفات را از دیگر زمینه های اولویت دار این وزارتخانه نام برد و افزود: در این راستا علاوه بر اینکه در حال افزایش راندمان کلی نیروگاه ها هستیم، کاهش تلفات را در دستور کار قرار دادیم که طبق برنامه ها قرار است سالی یک درصد از میزان تلفات کاهش یابد.



همچنین به برنامه های این وزارتخانه در زمینه تحقق یک تا سه درصد از بودجه های عمومی این وزارتخانه به بخش پژوهش، گفت: از دیگر برنامه های ما تحقق این میزان اعتبارات به بخش پژوهش است که پیگیریهای لازم از سوی واحد آموزش و پژوهشی در حال انجام است.