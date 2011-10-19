  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

حجت الاسلام مرتضوی:

سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه تحکیم وحدت و مایوس کردن دشمنان نظام است

سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه تحکیم وحدت و مایوس کردن دشمنان نظام است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه تحکیم وحدت و مایوس کردن دشمنان نظام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اظهار داشت: یکی از برکات حضور ایشان در استان کرمانشاه تحکیم وحدت و مأیوس کردن دشمنان نظام است.

وی افزود: حضور مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه موجب خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان اسلام خصوصا صهیونیست‌ها و آمریکا در ارتباط با ایجاد تفرقه بین اقوام مختلف شیعه و سنی شد.
 
وی ادامه داد: نتیجه این حضور تحکیم وحدت و مأیوس کردن دشمنان نظام نسبت به نقشه شوم آنها برای ایجاد تفرقه بین ملت‌های اسلامی است.
 
مرتضوی بیان کرد: اعلام مواضع شفاف نظام جمهوری اسلامی ایران، حمایت از خیزشهای مسلمانان درکشور‌های اسلامی و تبیین منطقی ولایت فقیه از برکات حضور ایشان در استان کرمانشاه است.
 
وی حضرت آیت الله خامنه ای را معیار وحدت دانست و تاکید کرد: باید هرکس با هر دیدگاه فکری و مذهبی چه شیعه و چه سنی زیر پرچم ولایت قرار گیرد تا ملت ایران دچار تفرقه نشود.
 
مرتضوی این سفر را در تقویت وحدت بین شیعیان و اهل سنت و معرفی استعداد‌های بالفعل و بالقوه مردم کرمانشاه نسبت به ملت و کشور ایران بسیار مؤثر دانست.
کد مطلب 1437777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها