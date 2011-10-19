سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه تحکیم وحدت و مایوس کردن دشمنان نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اظهار داشت: یکی از برکات حضور ایشان در استان کرمانشاه تحکیم وحدت و مأیوس کردن دشمنان نظام است.

وی افزود: حضور مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه موجب خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان اسلام خصوصا صهیونیست‌ها و آمریکا در ارتباط با ایجاد تفرقه بین اقوام مختلف شیعه و سنی شد.

وی ادامه داد: نتیجه این حضور تحکیم وحدت و مأیوس کردن دشمنان نظام نسبت به نقشه شوم آنها برای ایجاد تفرقه بین ملت‌های اسلامی است.

مرتضوی بیان کرد: اعلام مواضع شفاف نظام جمهوری اسلامی ایران، حمایت از خیزشهای مسلمانان درکشور‌های اسلامی و تبیین منطقی ولایت فقیه از برکات حضور ایشان در استان کرمانشاه است.

وی حضرت آیت الله خامنه ای را معیار وحدت دانست و تاکید کرد: باید هرکس با هر دیدگاه فکری و مذهبی چه شیعه و چه سنی زیر پرچم ولایت قرار گیرد تا ملت ایران دچار تفرقه نشود.

مرتضوی این سفر را در تقویت وحدت بین شیعیان و اهل سنت و معرفی استعداد‌های بالفعل و بالقوه مردم کرمانشاه نسبت به ملت و کشور ایران بسیار مؤثر دانست.