امنیت کامل مرزهای ایران-پاکستان در 11ماه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور پیش از ظهر امروز شنبه در کنفرانسی خبری که درپی نشست امنیتی ایران و پاکستان برگزار شد، اظهار داشت: این اجلاس هفتمین اجلاس بین المللی بین دو کشور ایران و پاکستان است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه روابط بین ایران و پاکستان، روابطی بسیار نزدیک، دوستانه و برادرانه است، گفت همواره کشور ما در موضوعات مختلف در کنار پاکستان بوده است و رفت و آمد در سفرهای مسئولان دو کشور موید این موضوع است.

وی گفت: به دلیل وجود مرزهای طولانی میان ایران و پاکستان، همواره دشمنان تلاش کرده اند از موضوعات مختلف علیه دو کشور سوء استفاده کنند اما خوشبختانه با هوشیاری طرفین این توطئه ها تا کنون خنثی شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد تشکیل گروهک های تروریستی بودیم که از خاک پاکستان علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می کردند گفت: در این رابطه مسئولان پاکستانی همکاری خوبی را با ما داشته اند به طوریکه در 11 ماه گذشته هیچ فعالیت تروریستی در مرز جنوب شرقی کشور نداشته ایم.

عبداللهی افزود: مسئولان پاکستانی اطمینان دادند که هیچ گروهک تروریستی نتواند از خاک پاکستان علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند و دست به اقدامات تروریستی بزند.

وی در ادامه در خصوص مسائل مطرح شده در این خصوص عنوان کرد: مباحثی همچون جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از تردد غیر مجاز افراد و جلوگیری از قاچاق سلاح و کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه این اجلاس باید سالانه باشد اما به دلیل مسائلی دستور جلسات این اجلاس چند سالی به تعویق افتاده بود ، گفت: از جمله موضوعات مهمی که ما به دنبال آن هستیم بحث نهایی کردن موافقتنامه امنیتی بین دو کشور ایران و پاکستان است که تا کنون چندین بار اصلاح و نقطه نظرات دو کشور در آن لحاظ شده است. ضمن اینکه در این اجلاس نیز کمیته کارشناسی بر روی آن کار می کند تا در نهایت به امضای وزرای دو کشور برسد.

به گفته عبداللهی نشست امنیتی ایران و پاکستان دو روزه است اما مقامات پاکستانی یک نشست کنسولی هم دارند که مجموعا این نشست 3 روز به طول خواهد انجامید.