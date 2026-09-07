به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان هشدار داد پیروزی حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در انتخابات ایالتی زاکسن-آنهالت می‌تواند پیامدهای بین‌المللی داشته باشد.

فردریش مرتس روز دوشنبه در یک نشست خبری در برلین گفت او و حزبش، اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) از نتیجه انتخابات «عمیقاً شوکه» شده‌اند و چنین نتیجه‌ای را انتظار نداشتند. او این شکست را «بدترین شکست انتخاباتی» حزب دموکرات مسیحی در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر توصیف کرد.

مرتس با اشاره به اینکه تقریباً ۶۰ درصد آرا به احزابی رسیده که به گفته او «اساساً نهادها و قواعد دموکراتیک کشور را به چالش می‌کشند»، گفت نه‌تنها در زاکسن-آنهالت بلکه در سراسر آلمان چیزی تغییر کرده است.

با این حال، صدراعظم آلمان تأکید کرد نهادهای کشور همچنان مقاوم و باثبات هستند و حاکمیت قانون پابرجا خواهد ماند. او همچنین وعده داد دولت برای درک و پاسخگویی به احساسات و انتظارات مردم «بیشتر تلاش» خواهد کرد.

راست افراطی آلمان برای نخستین‌بار در آستانه قدرت ایالتی

حزب «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات ایالتی زاکسن-آنهالت به پیروزی تاریخی دست یافت و با حدود ۴۴ درصد آرا، برای نخستین بار به‌طور جدی در آستانه تشکیل یک دولت ایالتی قرار گرفت. این نتیجه ضربه سنگینی به حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس وارد کرده و بحث‌ها درباره گسترش نفوذ راست افراطی در آلمان و اروپا را تشدید کرده است.

این حزب که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، ابتدا عمدتاً یک حزب مخالف یورو و اتحادیه اروپا بود، اما در سال‌های بعد به سمت مواضع بسیار راست‌گرایانه‌تر حرکت کرد و مخالفت با مهاجرت، سیاست‌های اتحادیه اروپا و بخش‌هایی از سیاست‌های اقلیمی و همچنین تأکید بر ملی‌گرایی آلمانی به محور اصلی فعالیت آن تبدیل شد. این حزب اکنون از سوی جریان اصلی سیاست آلمان به‌عنوان یک حزب راست افراطی شناخته می‌شود.

این حزب همچنین مواضع متفاوتی نسبت به احزاب سنتی آلمان در قبال روسیه دارد و خواهان روابط نزدیک‌تر با مسکو است. در زاکسن-آنهالت، این موضع با بخشی از رأی‌دهندگان شرق آلمان که همچنان پیوندهای تاریخی و فرهنگی با روسیه دارند، بازتاب پیدا کرده است.

با وجود کسب حدود ۴۴ درصد آرا، این حزب به اکثریت مطلق نرسیده است. بنابراین برای تشکیل دولت به حمایت یا ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. مشکل اصلی اینجاست که احزاب اصلی آلمان تاکنون یک «دیوار سیاسی» در برابر همکاری با این حزب ایجاد کرده‌اند و مرتس نیز امروز صراحتاً اعلام کرد که با این حزب همکاری نخواهد کرد.

اهمیت انتخابات فقط به زاکسن-آنهالت محدود نیست. رویترز این نتیجه را هشداری برای سراسر اروپا دانسته است؛ زیرا موفقیت حزب «آلترناتیو برای آلمان» نشان می‌دهد نارضایتی از هزینه‌های زندگی، وضعیت اقتصادی، مهاجرت و عملکرد احزاب سنتی در حال تقویت جریان‌های راست افراطی است. پیروزی این حزب همچنین می‌تواند بر انتخابات ایالتی بعدی آلمان و معادلات سیاسی در سطح ملی تأثیر بگذارد.

مرتس پس از اعلام نتایج اذعان کرد که این شکست، پایه های حزب او را تکان داده است اما تأکید کرد که همکاری با آن همچنان منتفی است. به این ترتیب، پیروزی این حزب اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی دولت مرتس و نظام سنتی احزاب آلمان تبدیل شده است.