محمد سعید سریری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامههای بهداشتی و درمانی در قالب رزمایش «جهادگران فاطمی» در روستای انجیرک از توابع حسنآباد خبر داد.
وی اظهار کرد: این رزمایش با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد و تیم بسیج جامعه پزشکی با حضور در منطقه، خدمات مختلف سلامت را به ساکنان ارائه کرد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامآبادغرب افزود: تیم اعزامی متشکل از پزشک، دارویار، ماما و کارشناسان واحدهای بیماریها، آموزش سلامت و بهداشت روان بود که در این برنامه در کنار مردم منطقه حضور داشتند.
سریری خاطرنشان کرد: ویزیت پزشک و ارائه داروی رایگان از جمله خدماتی بود که در جریان اجرای این رزمایش به اهالی روستای انجیرک ارائه شد.
وی هدف از اجرای این برنامه را خدمترسانی به مردم مناطق کمبرخوردار و تسهیل دسترسی آنان به خدمات سلامت عنوان کرد و گفت: حضور گروههای تخصصی در این مناطق میتواند به ارائه خدمات مورد نیاز مردم کمک کند.
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