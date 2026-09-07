به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای هدایای نمایندگان عتبات عالیات به خانواده های آسیب دیده در جنگ امروز با حضور لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حیدر محمد جاسم عضو هیات مدیره و رئیس بخش خدمات آستان مقدس علوی و وسام الحداد عضو هیات مدیره و رئیس بخش خدمات آستان مقدس علوی برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در این مراسم با قدردانی از این اقدام اظهارکرد: عزیزان ما در زمان جنگ همراه ما بودند و به ما کمک کردند و امروز نیز این دوستان عزیز در حقیقت نماینده عتبات هستند.

وی افزود: دوستان نماینده عتبات از حرم مطهر حضرت علی (ع) هدیه‌ای تهیه کرده‌اند تا به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ اهدا شود. این اقدام ارزشمند، نشانه‌ای از همدلی و همراهی با خانواده‌هایی است که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به جایگاه حضرت علی (ع) در زندگی مسلمانان، تصریح کرد: تاکید همه ما در زندگی «یا علی» است و امام علی (ع) در همه وجوه زندگی ما یار و یاور ماست. ما افتخار می‌کنیم که شیعه امام علی (ع) هستیم.

فروزنده در ادامه با تأکید بر روابط عمیق میان دو ملت ایران و عراق گفت: ملت ما و ملت عراق پیوندی ناگسستنی دارند و امروز نیز دوستان عزیز عراقی در جبهه مقاومت در برابر آمریکا ایستاده‌اند.

وی در پایان از نمایندگان عتبات عالیات برای این اقدام ارزشمند قدردانی کرد.