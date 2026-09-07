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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

اهدای هدایای عتبات به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ

اهدای هدایای عتبات به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ

هدایای حرم مطهر حضرت علی(ع) به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ اهدا شد؛ اقدامی که جلوه‌ای از همدلی و همراهی ملت‌های ایران و عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای هدایای نمایندگان عتبات عالیات به خانواده های آسیب دیده در جنگ امروز با حضور لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حیدر محمد جاسم عضو هیات مدیره و رئیس بخش خدمات آستان مقدس علوی و وسام الحداد عضو هیات مدیره و رئیس بخش خدمات آستان مقدس علوی برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در این مراسم با قدردانی از این اقدام اظهارکرد: عزیزان ما در زمان جنگ همراه ما بودند و به ما کمک کردند و امروز نیز این دوستان عزیز در حقیقت نماینده عتبات هستند.

وی افزود: دوستان نماینده عتبات از حرم مطهر حضرت علی (ع) هدیه‌ای تهیه کرده‌اند تا به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ اهدا شود. این اقدام ارزشمند، نشانه‌ای از همدلی و همراهی با خانواده‌هایی است که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به جایگاه حضرت علی (ع) در زندگی مسلمانان، تصریح کرد: تاکید همه ما در زندگی «یا علی» است و امام علی (ع) در همه وجوه زندگی ما یار و یاور ماست. ما افتخار می‌کنیم که شیعه امام علی (ع) هستیم.

فروزنده در ادامه با تأکید بر روابط عمیق میان دو ملت ایران و عراق گفت: ملت ما و ملت عراق پیوندی ناگسستنی دارند و امروز نیز دوستان عزیز عراقی در جبهه مقاومت در برابر آمریکا ایستاده‌اند.

وی در پایان از نمایندگان عتبات عالیات برای این اقدام ارزشمند قدردانی کرد.

کد مطلب 6940337

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