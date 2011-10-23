وابستگی نرخ بیکاری و رشد اقتصادی قوی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر با بیان اینکه رشد اقتصادی یکی از عوامل اثرگذار بر ایجاد فرصت های شغلی است اما تنها عامل نیست، گفت: در ادبیات اقتصاد کلان یک رابطه تجربی برگرفته از اقتصاد دهه 50 ایالات متحده مطرح است و نسبت نرخ بیکاری به تولید ناخالص داخلی به نحوی است که 3 درصد کاهش در GDP را منجر به افزایش یک درصد نرخ بیکاری می داند ولیکن این رابطه در حال حاضر در برخی از اقتصادها به این کیفیت برقرار نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاددانان با تکنیک های جدید اقتصادی بیان دقیق تری دارند،

آنچه مشخص است در حالت عدم اشتغال کامل و وجود بیکاری های غیرداوطلبانه بین این دو شاخص نسبت ها به نحو دیگری است و به نظر می رسد رشد اقتصادی تنها مولفه اثرگذاری بر ایجاد اشتغال نیست.

فروزان مهر بیان داشت: در برخی مواقع حتی رابطه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برعکس نبوده و تحقیق اخیر سازمان بین المللی کار نشان می دهد در سال 2001 تا 2004 رشد اقتصادی همواره صعودی بوده اما در مقابل نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است.

وی به مبانی نظری و تئوریک همخوانی رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قاعده مذکور همواره برقرار نیست، افزود: آنچه در مورد رابطه رشد اقتصادی و فرصت های شغلی گفته می شود به زمان و شرایط کشورها نیز بستگی دارد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: آمارها نشان می دهد از آغاز سال 2003 تا پایان نخستین فصل سال 2006، تولید ناخالص داخلی در آمریکا با نرخ متوسط سالانه 4/3 درصد رشد و مطابق انتظار، بیکاری در طی این دوره روند نزولی داشته است.

فروزان مهر بیان داشت: مطالعات سازمان بین المللی کار نشان می دهد حتی وقفه زمانی 5 ساله در برخی اقتصادهای عمدتا کشورهای با درآمد به نسبت زیاد، بر کاهش نرخ بیکاری اثرگذار است، البته این رابطه می تواند در جهت عکس هم مورد توجه قرار گیرد به این معنا که در مواردی کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال با یک وقفه زمانی به صعود رشد اقتصادی منجر می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: اگرچه بکارگماری نیروی کار در مشاغل مولد و در نتیجه افزایش تولید ملی از عوامل مهم شکوفایی اقتصادی کشور و موجب افزایش رشد اقتصادی است، اما بر اساس آمار موجود وابستگی قوی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی مشاهده نمی شود.