برگزاری 4 نشست تخصصی با موضوع شعر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست‌ها به ضرورت جنبش‌های بیداری در کشورهای اسلامی و با همکاری گروه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نشست‌های چهارگانه مذکور با محوریت شعر انقلاب و رویکردهای مختلف در دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی، با حضور جمعی از شاعران و منتقدان شعر و ادبیات انقلاب اسلامی برپا خواهد شد.

نشست اول با عنوان «هستی و چیستی شعر انقلاب اسلامی» با حضور محمود بشیری، محبوبه مباشری، محمود اکرامی‌فر و حمیدرضا شکارسری از ساعت 14-16 روز دوشنبه 2 آبان برگزار می‌شود.

نشست دوم با عنوان «ویژگی‌های شعر انقلاب اسلامی» با حضور نعمت‌الله ایران‌زاده، اسماعیل امینی، مهدی نیک‌منش و محمدرضا سنگری از ساعت 14-16 روز سه‌شنبه 3 آبان برگزار می‌شود.

نشست سوم با عنوان «نوآوری و شعر انقلاب اسلامی» با حضور منوچهر اکبری، قربان ولیئی،‌ جواد محقق و محمدرضا سنگری از ساعت 14-16 روز دوشنبه 9 آبان برگزار می‌شود.

نشست چهارم هم با عنوان «نسبت شعر انقلاب و شعر گذشته و جهان» با حضور محمدرضا ترکی، سیداحمد نادمی، علی‌محمد مؤدب و مرتضی امیری اسفندقه از ساعت 14-16 روز سه‌شنبه 10 آبان برگزار می‌شود.

دو نشست نخست در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی واقع در تهران، اتوبان شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی و دو نشست بعدی هم در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران واقع در خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.