به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان بعد از ظهر شنبه در دوره آموزش و توانمندسازی ارکان مسجد شهرستان شاهرود که در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال مساجد در عرصه جهاد تبیین، اظهار کرد: جهاد تبیین نباید به سخنرانی یا تولید محتوای حرفه‌ای محدود شود.

وی با بیان اینکه «جنگ، جنگ اراده‌ها است»، افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، یأس و اختلاف، اراده مردم را تضعیف کند و در مقابل، هر اقدامی که به تقویت امید و اراده جامعه منجر شود، می‌تواند در مسیر جهاد تبیین قرار گیرد.

مدیرعامل بنیاد هدایت کشور با اشاره به حضور گسترده افراد مرتبط با مساجد در فضای مجازی، تصریح کرد: بسیاری از این افراد در فضای مجازی حضور دارند، اما کنشگری فعالی ندارند و باید با ساده‌سازی میدان جهاد تبیین، این ظرفیت را به عرصه عمل وارد کرد.

میرمحمدیان ادامه داد: قرار نیست همه مسجدی‌ها تولیدکننده حرفه‌ای محتوا باشند؛ بلکه جهاد تبیین می‌تواند از یک ارتباط ساده، احوالپرسی، تبریک یا گفت‌وگو در فضای مجازی آغاز شود.

وی تأکید کرد: ابتدا باید با مخاطب ارتباط برقرار کرد و سپس پیام را به او رساند، چراکه ارتباط انسانی می‌تواند زمینه انتقال درست پیام و تقویت امید در جامعه را فراهم کند.

مدیرعامل بنیاد هدایت کشور با بیان اینکه جهاد تبیین وظیفه گروه خاصی نیست، گفت: این میدان باید برای همه ارکان مسجد، از امام جماعت و هیئت‌امنا گرفته تا بانوان، جوانان و عموم فعالان مسجدی قابل دسترس باشد تا هر فرد متناسب با توان و ظرفیت خود، در تقویت امید و روایت درست از جامعه نقش‌آفرینی کند.