مردم در برابر برخی فرصت طلبان در انتخابات آینده مقاوم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه رزمایش بصیرت علوی و بیداری اسلامی اظهار داشت: نیروهای بسیج علاوه بر حضور در عرصههای نظامی کشور در عرصههای فرهنگی، سیاسی و اعتقادی جامعه نیز حضور دارد و با هدف دفاع از ارزشها و آرمانهای اسلامی و ایرانی در سطح کشور گام برمیدارند.
وی به روشنگریهای امام خمینی (ره) در جریان انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: ایشان با اقدامات خود به دنبال بیداری و روشنگری کشورهای منطقه بوده و فروپاشی طاغوت با بیداری و روشنگری مردم انقلابی منطقه محقق شد.
همراهی و همدلی مردم پیروزی کشور در عرصههای مختلف را به همراه دارد
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه همراهی و همدلی تمام مردم در عرصههای مختلف سبب پیروزی کشور میشود تاکید کرد: مردم مبارز و انقلابی کشور باید با آگاهی کامل در انتخابات آینده شرکت کنند و در مقابل سودجویی و فرصتطلبی برخی از افراد ایستادگی کنند.
وی به ضرورت بیداری و هشیاری مردم در تمام عرصهها اشاره کرد و بیان داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه محسوب میشود و برگزاری این انتخابات به صورت مناسب به آگاهی و هشیاری تمام مردم و مسئولان نیاز دارد.
پیروان راه ولایت را باید در انتخابات شناسایی کرد
جوانی اضافه کرد: پیروان راه ولایت باید در این انتخابات شناسایی شوند و تمام افراد باید با انتخاب این قشر از جامعه در راستای ایجاد جامعه آرمانی در سطح کشور گام بردارند.
وی به ضرورت مقابله با دشمن در جنگ نرم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تهاجمهای فرهنگی دشمن و به ویژه آمریکا علیه جامعه افزایش یافته و تمام مردم باید پیش از هر اقدامی روشها و تاکتیکهای دشمن را در این جنگ شناسایی و تهاجمهای آنها را به صورت مناسب خنثی کنند.
بسیج با تشکیل حلقههای فرهنگی و بصیرتی مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی میکند
جوانی با اشاره به رسالتهای نیروهای بسیج در سطح کشور تصریح کرد: بسیج با تشکیل حلقههای فرهنگی و بصیرتی به مقابله با دشمن در جنگ نرم میپردازد و این موضوع از مهمترین رسالتهای این قشر از جامعه است.
وی گفت: نیروهای بسیجی همواره به دنبال افزایش آمادگی دفاعی و توان رزمی خود به منظور مقابله با دشمن در جنگ سختافزاری هستند.
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