به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این نشست با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، فعالان برجسته بخش خصوصی و مدیران ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی تشکیل شد تا چالشها و فرصتهای حکمرانی در حوزه پلتفرمهای آنلاین مسکن واکاوی و راهکارهای تنظیمگری هوشمند در این بخش تدوین شود.
سعید منجمزاده، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در ابتدای این نشست با تأکید بر نقش محوری پلتفرمهای مسکن در اقتصاد دیجیتال کشور، بر لزوم عبور از شیوههای سنتی نظارت تأکید کرد. وی با بیان اینکه تنظیمگری هوشمند باید متناسب با اقتضائات اقتصاد دانشبنیان طراحی شود، تصریح کرد: ایجاد سازوکارهای کارآمد، نیازمند گفتوگوی مستمر و نظاممند میان بدنه دولت و بازیگران اصلی این حوزه است.
تأکید بر همافزایی بیندستگاهی
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه، بر ضرورت همگرایی سیاستهای حاکمیتی تأکید کردند. به گفته آنان، برای توسعه زیستبوم سکوهای هوشمند مسکن و ایجاد محیطی امن و پایدار، هماهنگی میان تمامی دستگاههای ذیربط یک ضرورت غیرقابلانکار است تا از موازیکاریهای سلیقهای جلوگیری شود.
مطالبات بخش خصوصی برای شفافیت قانونی
فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، ضمن اشاره به چالشهای موجود، خواستار شفافسازی چارچوبهای قانونی شدند. محور اصلی دغدغههای مطرح شده توسط بخش خصوصی، ایجاد ساختار حکمرانی یکپارچه بود؛ بهگونهای که ضمن رفع موانع مقرراتی دستوپاگیر، مشوقهایی برای توسعه نوآوری و جذب سرمایهگذاری در این اکوسیستم فراهم شود.
نقش حمایتی ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان
در بخش پایانی، نماینده ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی، ضمن تشریح مأموریتهای این ستاد در حمایت از سکوهای فناورانه، آمادگی کامل خود را برای پیشبرد برنامههای توسعهای اعلام کرد. حضور این ستاد در نشست مذکور، نشاندهنده رویکرد چندوجهی و میانبخشی معاونت علمی در مواجهه با چالشهای کلان اقتصادی و فناورانه کشور است. این نشست تخصصی که نقطه تلاقی دیدگاههای بخش دولتی و خصوصی بود، گامی عملیاتی برای دستیابی به درک مشترک از تنظیمگری مؤثر محسوب میشود. انتظار میرود خروجی این هماندیشی، زمینهساز تدوین سیاستهایی باشد که علاوه بر ایفای نقش تنظیمگرانه، توسعه و شکوفایی پلتفرمهای مسکن را در مسیر پیشرفت اقتصاد دانشبنیان تضمین کند.
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