درخشش بانوی فناور ایرانی در مسابقات استارتاپی زنان بریکس ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، چهارمین دوره مسابقات استارتاپی بانوان بریکس از ۹ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در دهلینو، هند برگزار شد و نماینده جمهوری اسلامی ایران توانست در رقابتی بینالمللی، عنوان برتر بخش انرژی، زیرساخت و حملونقل را از آن خود کند.
اعظم کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدیرعامل شرکت دانشبنیان «دادهکاوی ویرا ژرف کویر»، با ارائه طرح «پایش هوشمند خطاهای خطوط ریل راهآهن و پلها با کمک پهپاد و هوش مصنوعی » موفق شد در جمع برگزیدگان این رویداد بینالمللی قرار گیرد.
این طرح با بهرهگیری از فناوریهای پهپادی و هوش مصنوعی، با هدف شناسایی و پایش هوشمند خطاها و آسیبهای موجود در زیرساختهای حیاتی از جمله خطوط ریلی و پلها ارائه شده است و میتواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، کاهش هزینههای نگهداری و افزایش بهرهوری در مدیریت زیرساختهای حملونقل ایفا کند.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، در این دوره از مسابقات بیش از ۵۰۶ طرح از کشورهای عضو بریکس در شش حوزه «سلامت و تندرستی»، «کشاورزی و امنیت غذایی»، «آموزش»، «انرژی و زیرساخت»، «تجارت و تحول دیجیتال» و «توسعه پایدار» با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تنها ۱۸ طرح به مرحله نهایی راه یافتند.
در این میان، طرح ارائهشده از سوی نماینده جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی، زیرساخت و حملونقل توانست مقام نخست این بخش را کسب کند.
این موفقیت، نخستین حضور موفق شرکت «دادهکاوی ویرا ژرف کویر» در رقابتهای بریکس نیست. این شرکت دانشبنیان پیشتر نیز در سال ۲۰۲۴ و در حوزه هوش مصنوعی (AI) موفق به کسب مقام نخست این رویداد شده بود.
شرکت دانشبنیان «دادهکاوی ویرا ژرف کویر» در سالهای فعالیت خود در حوزههایی همچون پایش هوشمند زیرساختها، معدنکاری هوشمند و کشاورزی هوشمند به توسعه راهکارهای فناورانه پرداخته است.
کسب این عنوان بینالمللی بار دیگر ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و زنان فناور ایرانی را در عرصه فناوری و نوآوری به نمایش گذاشته و نشان میدهد راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوریهای نوین توسعهیافته در ایران میتوانند در رقابتهای بینالمللی نیز جایگاه قابل توجهی کسب کنند.
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