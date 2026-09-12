رشد قیمت سکه و طلا در بازار و جهش حواله دلار در تالار مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار طلا، سکه و ارز کشور در آغاز هفته کاری با نوسان و روندی صعودی کار خود را آغاز کرد.

براساس نرخ‌های اعلامی در پایگاه رسمی اتحادیه طلا و جواهر، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون به ۲۴ میلیون و ۹۴ هزار تومان رسیده است. همچنین در بازار مسکوکات، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در کانال ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم در سطح ۲۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در جریان معاملات بازار سبزه‌میدان، نرخ نیم‌سکه بهار آزادی ۱۲۲ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۶۵ میلیون تومان و سکه گرمی نیز ۳۴ میلیون تومان تعیین شده و در میان متقاضیان دست‌به‌دست می‌شود. علاوه بر این، هر مثقال طلا در بازار داخلی به قیمت ۱۰۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده و بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز رقم ۴۳۴۹ دلار را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، نخستین روز معاملاتی هفته در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با تداوم جو افزایشی در تالار حواله آغاز شد؛ روندی که طی آن شاخص ارزی بازار رسمی با ثبت گام‌های صعودی، ارقام بالاتری را روی تابلوی معاملات به ثبت رساند.

بررسی جزئیات نرخ‌ها در سامانه مرکز مبادله حاکی از آن است که امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، قیمت فروش حواله دلار آمریکا با جهش ۴۸۹ تومانی نسبت به پایان هفته گذشته، در سطح ۱۶۳ هزار و ۴۱۳ تومان تثبیت شد و نرخ خرید این ارز استراتژیک نیز با افزایش ۴۸۴ تومانی به رقم ۱۶۱ هزار و ۹۴۲ تومان ارتقا پیدا کرد.