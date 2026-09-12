اهدای نشان «خورشید تابان» دولت ژاپن به پیشکسوت جودوی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه ایران امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، طی نامهای رسمی به فدراسیون جودو، کمیته ملی المپیک و معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان موضوع اعطای یکی از نشانهای افتخار دولت ژاپن به محمد کیهان پیشکسوت جودوی ایران را اعلام کرد.
بر اساس این نامه سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبهای با اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه اعلام کرده است که دولت ژاپن تصمیم گرفته نشان «خورشید تابان یا انوار سیمین» را به محمد کیهان اهدا کند.
اعطای این نشان از سوی دولت ژاپن به عنوان مهد جودوی جهان رویدادی قابل توجه برای جامعه جودوی ایران محسوب میشود و بیانگر جایگاه و سابقه فعالیت پیشکسوتان این رشته در عرصه ارتباطات ورزشی و فرهنگی میان ایران و ژاپن است.
محمد کیهان از چهرههای باسابقه جودوی ایران به شمار میرود و دریافت این نشان، افتخاری ارزشمند برای جامعه جودوی کشور و خانواده بزرگ این رشته خواهد بود.
وزارت امور خارجه ایران در نامهای به فدراسیون جودو، کمیته ملی المپیک و معاونت قهرمانی وزارت ورزش، از تصمیم دولت ژاپن برای اعطای نشان «خورشید تابان، انوار سیمین» به محمد کیهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه ایران امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، طی نامهای رسمی به فدراسیون جودو، کمیته ملی المپیک و معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان موضوع اعطای یکی از نشانهای افتخار دولت ژاپن به محمد کیهان پیشکسوت جودوی ایران را اعلام کرد.
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