به گزارش خبرنگار مهر، رضا اصغری بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیته تخصصی تکثیر و پرورش میگو در بوشهر افزود: میگوی پرورشی کشور در آب های ساحلی جنوب کشور و استان گلستان تولید می شود .

وی با اشاره به رهاسازی 40 هزار جفت مولد و 800 میلیون قطعه لارو مزارع پرورش میگو کشور، اظهارداشت: یکی از سیاستهایی که دولت به دنبال ان است رفع مشکل پرورش دهندگان میگو و پرورش ماهی در قفس است.

اردشیر یاراحمدی، مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز گفت: از یک هزار و 165 استخر پرورشی استان تاکنون از 367 استخر، یک هزار و 500 تن میگو برداشت شده است که تا پایان فصل به 4 هزار تن می رسد .