به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فردی که بامداد دوشنبه 2 آبان‌ماه بر اثر حمله قلبی راهی بیمارستان پیامبران در غرب تهران شده بود، برای ادامه معالجات پزشکی به بیمارستان کسری انتقال یافت و بلافاصله تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت.

در دقایق اولیه مراقبت از این نویسنده انقلاب، پزشکان بیمارستان با رویت لوح فشرده آنژیوی بیمار ـ که در بیمارستان پیامبران انجام شده بود ـ بر ضرورت عمل جراحی قلب در عصر دوشنبه تأکید کردند و حتی پرونده پزشکی بیمار به اتاق عمل قلب انتقال یافت، اما با ورود دکتر ماندگار به حلقه پزشکان، آنان تصمیم گرفتند عمل جراحی را تا از بین رفتن التهابات ناشی از حمله قلبی به تأخیر بیندازند.

فردی، روز گذشته را در حالی در بیمارستان کسری سپری کرد که دوستان زیادی از جمله نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان و جمعی از مدیران حوزه هنری به دیدار وی آمدند و با نویسنده رمان «اسماعیل» به خوش و بش پرداختند. محمد میرکیانی، محمد حمزه‌زاده، ناصر نادری، محمد ناصری، کیوان امجدیان، محمد شجاعی و ... در ساعات عصرگاهی دوشنبه به دیدار وی رفتند.

مسئولان بخش آی سی یو جنرال بیمارستان کسری احتمال می‌دادند عمل جراحی روی مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در زمان کوتاهی از بستری شدن انجام شود، اما همان دیروز (دوشنبه) با تأیید وجود التهابات پس از سکته قلبی، این عمل به تأخیر افتاد و به روزهای بعدی موکول شد.

امیرحسین فردی که از وضعیت جسمانی و روحیه بسیار مناسبی برخوردار است، دیروز با خبرنگار مهر گفتگو کرد و درباره بروز حمله قلبی گفت که حدود یک سال از درد پشت گردن رنج می‌برده، اما پزشکان تشخیص دقیقی از بیماری قلبی نداشته‌اند تا اینکه ماجرا به سکته منتهی شده است.

امروز، برخی رسانه‌ها از احتمال عمل جراحی در روز آینده (چهارشنبه) خبر دادند، اما به گفته یکی از پزشکان ارشد بیمارستان کسری، قلب امیرحسین فردی به دلیل حمله قلبی آسیب دیده و EF (پمپاژ خون) در بدن او از شاخص معمول، بسیار پایین‌تر است. به گونه‌ای که باید قلب او در وضعیت بین 55 تا 70 درصد باشد، هم‌اکنون در وضعیت 30 درصد است و این مشکل، عمل قلب را دشوار و خطرناک می‌کند.

این پزشک بیمارستان کسری اعلام کرد که قطعاً عمل قلب روی این نویسنده فردا انجام نمی‌شود و باید آنزیم‌های خونی بیمار برای جراحی سنجیده شود و تا زمانی که قلب التیام نیابد، عمل انجام نمی‌شود.

امیرحسین فردی، نویسنده، مدیرمسئول مجله کیهان بچه‌ها و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، 62 سال دارد. او بسیار اهل ورزش است و برخی از بازیکنان قدیمی فوتبال ایران از شاگردان او به شمار می‌روند. فردی، استاد قصه‌نویسی بسیاری از نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) تهران و از مؤسسان حوزه هنری سازمان تبلیغات نیز هست که سوابق فراوانی در داوری کتاب سال جمهوری اسلامی و سایر جوایز ادبی دارد. او خود نیز دبیری جشنواره‌های فراوانی از جمله ادبیات داستانی بسیج، شهید غنی‌پور، داستان انقلاب و ... را در کارنامه خود دارد.