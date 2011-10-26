افزایش نظامی گری آمریکا در قاره آسیا / امنیت قاره کهن به خطر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، "لئون پانتا" که برای اولین بار پس از رسیدن به پست وزارت دفاع آمریکا به آسیا سفر کرده در هنگام حضور در ژاپن با بیان این مطالب گفت : در نظرداریم تعداد رزمایشهای مشترک خود با کشورهای آسیایی را افزایش داده و اقدامات جدی تری را نیز برای آموزش نظامیان این کشورها انجام دهیم.

به گفته پانتا، آمریکا در نظر دارد حضور نظامی خود را در اقیانوس آرام افزایش داده و کمک نظامی بیشتری را نیز به کشورهای آسیایی ارائه دهد و کاهش بودجه پنتاگون تاثیری در این برنامه نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، بودجه پنتاگون قرار است ظرف 10 سال آینده به میزان 450 میلیارد دلار کاهش یابد.

به گزارش مهر، آمریکا هراس زیادی از برنامه های نظامی چین دارد به طوریکه اغلب مقامات نظامی ایالات متحده درباره تحرکات نظامی پکن به طور مرتب هشدار می دهند به همین علت پنتاگون درصدد توسعه میدان نبرد جدیدی در آسیا شامل افزایش تفنگداران نیروی دریایی به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر بین نیروهای هوایی و دریایی منطقه ای است که بنا به اعتقاد واشنگتن، چین در آنجا قدرت خود را افزایش و گسترش می دهد.

در همین رابطه "رابرت ویلارد" فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده در اقیانوس آرام ضمن ابراز مطالب فوق از افزایش و گسترش ارتباط نیروهای نظامی آمریکا با هند خبر داد و افزود: این روابط یکی از مهمترین روابط آمریکا در قرن بیست و یکم است.

وی درباره مفاهیم جدید حیله های جنگ هوا-دریا که پنتاگون هنوز در حال تکمیل طرح آن است، گفت : این یک تکامل طبیعی است. ما باید به دنبال بهبود،‌ پیشبرد و پیشرفت توانمندیهای نظامیان باشیم. من فکرمی کنم این امر باعث بالا بردن توانایی ها و قابلیتهای نظامی ما و فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام در منطقه آسیا اقیانوسیه خواهد شد. این طرح شامل بهبود ارتباطات مشترک و ادغام راهبرد حمله و دفاع خواهد شد.



بنا به اظهار مقامات پنتاگون، این طرح در واکنش به راهبرد "ضد دسترسی" چین مبنی بر استفاده از موشکهای بالستیک و کروز و نیز زیردریایی و هواپیماهای جنگنده برای بیرون راندن نیروهای ایالات متحده از غرب اقیانوس آرام و محدود کردن کمک رسانی آنها به نیروهای متحد آمریکا است.

تصویری از جدیدترین هواپیمای جاسوسی چین

از سوی دیگر پنتاگون در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا ادعا می کند: ارتش چین سرمایه گذاری در بخش های سلاح هسته ای، موشکهای دوربرد، ناوهای هواپیمابر و جنگ سایبری را افزایش داده است.

به گزارش وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون)، توازن قوا در شرق آسیا هم اکنون در حال تغییر و بر اساس میل چین است.



در این گزارش آمده است : افزایش توان نظامی چین در قبال تایوان با وجود بهبود روابط پکن با این کشور هنوز فروکش نکرده و چین هم اکنون نظاره گر پیشامدهایی به جز موضوع تایوان است که شواهد موجود برای تایید آن قصد ساخت موشکهای دوربردی است که توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکا در اقیانوس آرام را داشته باشد.

