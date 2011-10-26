افزایش نظامی گری آمریکا در قاره آسیا / امنیت قاره کهن به خطر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، "لئون پانتا" که برای اولین بار پس از رسیدن به پست وزارت دفاع آمریکا به آسیا سفر کرده در هنگام حضور در ژاپن با بیان این مطالب گفت : در نظرداریم تعداد رزمایشهای مشترک خود با کشورهای آسیایی را افزایش داده و اقدامات جدی تری را نیز برای آموزش نظامیان این کشورها انجام دهیم.
به گفته پانتا، آمریکا در نظر دارد حضور نظامی خود را در اقیانوس آرام افزایش داده و کمک نظامی بیشتری را نیز به کشورهای آسیایی ارائه دهد و کاهش بودجه پنتاگون تاثیری در این برنامه نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، بودجه پنتاگون قرار است ظرف 10 سال آینده به میزان 450 میلیارد دلار کاهش یابد.
به گزارش مهر، آمریکا هراس زیادی از برنامه های نظامی چین دارد به طوریکه اغلب مقامات نظامی ایالات متحده درباره تحرکات نظامی پکن به طور مرتب هشدار می دهند به همین علت پنتاگون درصدد توسعه میدان نبرد جدیدی در آسیا شامل افزایش تفنگداران نیروی دریایی به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر بین نیروهای هوایی و دریایی منطقه ای است که بنا به اعتقاد واشنگتن، چین در آنجا قدرت خود را افزایش و گسترش می دهد.
در همین رابطه "رابرت ویلارد" فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده در اقیانوس آرام ضمن ابراز مطالب فوق از افزایش و گسترش ارتباط نیروهای نظامی آمریکا با هند خبر داد و افزود: این روابط یکی از مهمترین روابط آمریکا در قرن بیست و یکم است.
در این گزارش آمده است : افزایش توان نظامی چین در قبال تایوان با وجود بهبود روابط پکن با این کشور هنوز فروکش نکرده و چین هم اکنون نظاره گر پیشامدهایی به جز موضوع تایوان است که شواهد موجود برای تایید آن قصد ساخت موشکهای دوربردی است که توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکا در اقیانوس آرام را داشته باشد.
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