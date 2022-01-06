آمریکا باید گفتگوهای مثبت و سازنده با چین را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کورت کمپبل»، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در منطقه هند و اقیانوس آرام، روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده نه بدنبال سلطه و برتری در منطقه، بلکه به دنبال همزیستی با چین در هند و اقیانوس آرام است.

به گفته این مقام آمریکایی، در نهایت آنچه واشنگتن به دنبال آن است نوعی همکاری است.

کمپبل که در جریان گفتگو درباره روابط آمریکا و چین در نشست بنیاد کارنگی حضور داشت، همچنین افزود: واشنگتن باید در چندین عرصه با چین رقابت و همزمان گفتگوهای مثبت و سازنده با آنها را حفظ کند.

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان آمریکایی با وجود آنکه انتظار دارند که تنش‌ها با چین افزایش یابد، اما خواستار آن هستند که از درگیری نظامی با پکن خودداری شود.

همچنین آمریکا، چین و دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در اوایل این هفته بیانیه مشترکی درباره اجتناب از جنگ هسته‌ای و مسابقه تسلیحاتی منتشر کردند که «عبدالله شهید»، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را «پیام درست برای کل کره زمین» خواند.

در عین حال وزارت خارجه چین نیز به تازگی ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه پکن در حال ایجاد زرادخانه هسته‌ای است را رد کرد. واشنگتن در تلاش است تا پکن را به پای میز مذاکره برای پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت جدید) بکشاند. این پیمان در حال حاضر شامل ایالات متحده و روسیه است و هرکدام از این دو کشور را به ۱۵۵۰ کلاهک تهاجمی هسته‌ای محدود می‌کند. با این حال پیشتر روسیه اعلام کرده بود که قصد ندارد چین را مجبور به شرکت در مذاکرات استراتژیک هسته‌ای کند.