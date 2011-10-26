به گزارش خبرگزاری مهر محمد باقر حمیدی درباره ویژگی های این سامانه اظهار داشت: سامانه آی ال اس (ILS) که از 3 بخش اصلی تشکیل شده است با ارسال اطلاعات به خلبان، هدایت هواپیما را در شرایط دید کم تسهیل می کند.

مدیر کل ارتباطات و ناوبری افزود: با نصب این سامانه و تامین روشنایی مناسب باند فرودگاه، هواپیماها می توانند در شرایط دید کم تا فاصله 800 متری به باند فرودگاه نزدیک شوند.

حمیدی تصریح کرد: پروژه سامانه فرود دقیق هواپیما از اواخر سال 1388 با تلاش متخصصین اداره کل ارتیاطات و ناوبری و حمایتهای مسوولان استانی و شرکت فرودگاههای کشور آغاز شد و با حدود 30 میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.

پروژه نصب و راه اندازی این سامانه با توجه به کوهستانی بودن منطقه ، نفوذ موانع طبیعی در محدوده پروازی و شرایط نامناسب جوی که محدودیت های زیادی را در نشست و برخاست هواپیماها ایجاد می کرد، مطرح شد. این محدودیت ها در سال 1389 سبب لغو 65 پرواز در فرودگاه ایلام شده بود.