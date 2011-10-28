رایزنی اوباما با کنگره درباره فروش جنگنده های پیشرفته به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حریت در گزارشی نوشت: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در حال رایزنی با کنگره درباره فروش سه فروند بالگرد سوپر کبرا مدل AH-1Z به ترکیه برای مبارزه علیه اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" است.

طبق قانون کنترل صادرات تسلیحات در آمریکا اگر قرار باشد که این کشور به یکی از متفقین ناتو کمک نظامی کند باید 15 روز پیش از اعلام تصمیم خود کنگره را مطلع سازد.

گفته می شود که پیاده نظام های نیروی دریایی آمریکا از این بالگردها در جنگ عراق و افغانستان استفاده می کردند و به ندرت پیش می آید ایالات متحده سلاح های مورد استفاده خود را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.

خرید تسلیحات از آمریکا درحالیست که ترکیه پیش از این در دهه 90 دستکم 10 فروند از این بالگرد را از ایالات متحده خریده بود.

پیش از این سفیر آمریکا در آنکارا در گفتگو با خبرنگاران نیز از فروش بالگردهای سوپر کبرا به ترکیه برای مبارزه علیه پ.ک.ک خبر داده بود.