خوزستان فاتح کشتی فرنگی جوانان کشور شد

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در قم با حضور رئیس فدراسیون کشتی از جذابیت بالایی برخوردار بود و شاهد رقابت جذابی بین مدعیان چهار وزن دوم بودیم.



وی با بیان اینکه کشتی گیران فرنگی کار تیم خوزستان مقام قهرمانی رقابت های کشتی فرنگی جوانان کشور را کسب کردند یاد آور شد: تیم خوزستان در حالی موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور شد که این مسابقات شامگاه جمعه ششم آبان در سالن ورزشی دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به پایان رسید.



دبیر هیئت کشتی استان قم ابراز داشت: در پایان این دوره از پیکارها، فرنگی کاران تیم کشتی فرنگی استان خوزستان موفق به کسب 61 امتیاز و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات شدند، ضمن اینکه بعد از خوزستان تیم های مازندران و تهران به ترتیب با 44 و 42 امتیاز مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.



وی با تقدیر از تلاش کشتی گیران قمی برای موفقیت در این دوره از رقابت ها، بیان داشت: فرنگی کاران آینده دار تیم کشتی فرنگی استان قم با کسب 29 امتیاز بعد از تیم کشتی فرنگی استان لرستان که در جایگاه چهارم این مسابقات قرار گرفت، هم امتیاز با تیم کشتی فرنگی استان اردبیل پنجم شدند.



رضایی اضافه کرد: فرنگی کاران خوزستانی با کسب چهار مدال طلا، تیم نمونه این دوره از رقابت ها بودند، ضمن اینکه تیم کشتی فرنگی استان تهران با دو نشان طلا پس از تیم کشتی فرنگی استان خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم های استان های قم و اردبیل نیز هر کدام یک مدال طلا را از آن خود کردند.



وی با بیان اینکه در این مسابقات 241 فرنگی کار از 31 استان کشور حضور داشتند، یاد آورشد: مدعیان شرکت کننده از استان های مختلف در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند.



افراد برتر اوزان مختلف رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در قم:



وزن 50 کیلوگرم: 1- اشکان قلی‌کیانی (خوزستان)، 2- مرتضی عنایت (سیستان و بلوچستان)، 3- علیرضا اعظمی (کرمان) و صادق واحدی (مازندران)، 5- جمال میکاییلی (اردبیل) و علیرضا مظاهری (کهکیلویه و بویراحمد)



وزن 55 کیلوگرم: 1- مهرداد مردانی (خوزستان)، 2- امید قادری (خراسان رضوی)، 3- احمدرضا کرونی (فارس) و دانیال نیک بین (کردستان)، 5- اکبر خدامرادی (ایلام) و محمد مرادی (بوشهر)



وزن 60 کیلوگرم: 1- بهنام مرادی (خوزستان)، 2- بهرام جلیلیان (کرمانشاه)، 3- صابر شاهد (فارس) و هادی اسکندری (اصفهان)، 5- علیرضا معینی (خراسان رضوی) و فریدون کارگر (آذربایجان غربی)



وزن 66 کیلوگرم: 1- حامد امن‌زاده (اردبیل)، 2- محسن زیرک (خوزستان)، 3- احسان طالبیان (اصفهان) و محسن شیراوند (لرستان)، 5- وحید میرفتح‌اللهی (تهران) و مهدی عطارد (قم "الف")



وزن 74 کیلوگرم: 1- مهرداد بهرامی (تهران)، 2- علی یوسفی کیا (خوزستان)، 3- امیرحسین آزادگان (لرستان) و علی امامی (مازندران)، 5- امین شاه‌پروری (البرز) و علیرضا میرشفیع (گلستان)



وزن 84 کیلوگرم: 1- علی زینتی رفاه (قم "الف")، 2- پیمان کاردگر (مازندران)، 3- یوسف قادریان (تهران) و ادریس ابراهیمی (کردستان)، 5- مهدی خان‌چگینی (لرستان) و محراب رضازاده (گلستان)



وزن 96 کیلوگرم: 1- سامان نوروزی (مازندران)، 2- مهدی پورشایان (خوزستان)، 3- سیدمصطفی صالحی‌زاده (خراسان رضوی) و پوریا میرمعصوم‌زاده (تهران)، 5- ابوالفضل بربط (همدان) و مجید عصری (اردبیل)



وزن 120 کیلوگرم: 1- یاشار عیسی‌زاده (تهران)، 2- مهدی پورشیخ (مازندران)، 3- علیرضا محمدی (لرستان) و آرش عرب (گلستان)، 5- بهزاد حقیقی (قم "الف") و علی میرالی رستمی (هرمزگان)

