تیم ملی کبدی زنان نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات کبدی زنان در بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (شنبه ۴ مهر) میان دو تیم ایران و هند برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۳۷ به ۳۴ برابر هند که مدافع عنوان قهرمانی است، متحمل شکست شدند و به عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره این دوره بازی ها بسنده کردند.

تیم ملی کبدی زنان در بازی های اسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا قهرمان شده بود اما در دوره پیشین بازی های آسیایی (۲۰۲۲ هانگژو) با شکست برابر همین تیم هند نایب قهرمان شد.

مدال نقره تیم ملی کبدی زنان در ناگویا، دوازدهمین مدال نقره و بیست و پنجمین مدال کاروان به حساب می آید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان