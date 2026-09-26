مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از طراحی و راه‌اندازی نخستین نمونه «اتوبوس شهروندی» خبر داد و گفت: چشم‌انداز ما این است که در آینده برای هر منطقه از شهر تهران یک اتوبوس شهروندی داشته باشیم.

امیری درباره توسعه اتوبوس‌های سیار خلاقیت اظهار کرد: این طرح در حال حاضر توسط همکاران ما در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در مرحله آزمایشی قرار دارد و برنامه‌ریزی برای توسعه آن در حال انجام است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های تکمیلی در این حوزه، طراحی «اتوبوس شهروندی» است؛ اتوبوسی با طراحی و شمایلی متفاوت که بتواند خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را در محیط‌های مختلف شهری و محلات به دانش‌آموزان ارائه کند.

ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و فرهنگی در اتوبوس شهروندی

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به امکانات پیش‌بینی‌شده برای این اتوبوس گفت: فضای داخلی اتوبوس به گونه‌ای طراحی خواهد شد که امکاناتی مانند آموزش، پخش فیلم، مشاوره و کتابخانه را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد و امکان ارائه خدمات در نقاط مختلف شهر فراهم شود.

امیری ادامه داد: در حال حاضر یک دستگاه اتوبوس برای اجرای نمونه اولیه این طرح در نظر گرفته شده است و شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در این زمینه همکاری کرده و اتوبوس مورد نیاز را در اختیار مجموعه قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: طراحی اولیه اتوبوس انجام شده و در حال حاضر وارد مرحله تجهیز کارگاه شده‌ایم. با توجه به اینکه بازطراحی و تجهیز این اتوبوس هزینه قابل توجهی دارد، ابتدا یک نمونه به صورت آزمایشی آماده می‌شود و پس از ارزیابی، توسعه طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تکمیل نمونه اولیه تا ۲۲ بهمن

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران گفت: چشم‌انداز این طرح، اختصاص یک اتوبوس شهروندی به هر یک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران است تا این ظرفیت بتواند به صورت سیار در مدارس، محلات و محیط‌های اجتماعی حضور پیدا کند.

امیری با بیان اینکه اتوبوس شهروندی می‌تواند به عنوان یک ظرفیت فرهنگی و آموزشی سیار مورد استفاده قرار گیرد، افزود: هدف این است که خدمات آموزشی، فرهنگی و مشاوره‌ای را از مراکز ثابت خارج کرده و در دسترس دانش‌آموزان و شهروندان در نقاط مختلف شهر قرار دهیم.

وی در پایان گفت: پیش‌بینی ما این است که نمونه اولیه اتوبوس شهروندی تا ۲۲ بهمن آماده و به مرحله بهره‌برداری برسد.