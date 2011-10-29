2400 مددجوی کمیته امداد گلستانی از نتایج مصوبات سفر دولت بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در این زمینه افزود: این خدمات تا پایان سال مالی 1390 انجام خواهد گرفت.

وی اذعان داشت : احداث و خرید مسکن مددجوئی با مشارکت مددجویان انجام می شود.



مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان در گزارشی اظهار داشت : از مصوبات عمرانی سفر سوم ریاست جمهوری به گلستان مبلغ 31 میلیارد و 396 میلیون و 500 هزار ریال از محل سهم وزارت رفاه و منابع امدادی جهت عملیاتی شدن مسکن مددجوئی بین شاخه های این نهاد در سطح استان توزیع و ارسال می شود.

رحمانی افزود: مبلغ فوق صرف امور احداث، خرید، تعمیرات کلی مسکن مددجویی و لوله کشی گاز منازل آنان خواهد شد.

وی با اشاره به درصد تحقق اعتبارات از محل سهم وزارت رفاه بیان داشت : 100 درصد برای تعمیرات مسکن مددجویی ( 943خانوار) ، 100 درصد بری لوله کشی گاز منازل (1108 خانوار) و 50 درصد در خصوص احداث و خرید مسکن مددجوئی ( 350 خانوار) هزینه می شود.

بیش از 52 هزار خانوار گلسانی تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.