تشکل های غیردولتی کردستان صاحب کتابخانه مشارکتی می ‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله رستگار ظهر شنبه در جلسه ‌ای مشترک با مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان و نمایندگان سازمان ‌های مردم نهاد استان اظهار داشت: در راستای اجرای این توافقنامه سازمان ‌های مردم نهاد می ‌توانند با ایجاد کتابخانه به ارتقای سطح فرهنگی استان کمک شایانی کنند.

وی افزود: سازمان ‌های مردم نهاد به واسطه جایگاهی که در میان مردم دارند می ‌توانند نقش مهمی در توسعه همه جانبه استان به ویژه در حوزه فرهنگی داشته باشند.

مدیر کل کتابخانه‌ های عمومی کردستان اظهار داشت: راه ‌اندازی کتابخانه‌ های عمومی مشارکتی نیازمند شرایط خاصی است که باید به تائید کارشناسان این حوزه در اداره‌ کل کتابخانه‌ های عمومی استان کردستان برسد.

رستگار بیان کرد: پس از تایید محل مشخص شده و اخذ شرایط لازم نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور منابع مورد نیاز این کتابخانه‌ ها تامین می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان در راه‌ اندازی کتابخانه ‌های مشارکتی در کشور پیشتاز است، افزود: در حال حاضر بیش از 80 کتابخانه عمومی مشارکتی در کردستان فعال است.

وی با اشاره به لزوم تعامل کتابخانه ‌های عمومی با سازمان‌ های مردم نهاد در استان کردستان، اظهار داشت: سازمان‌ های مردم نهاد می‌ توانند کتابخانه‌ ها را در عضوگیری، ارتقای شاخص امانت کتاب و برگزاری مسابقات فرهنگی یاری دهند.

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی کردستان افزود: این اداره‌ کل آمادگی لازم را برای تجهیز امکانات سخت‌ افزاری خود از جمله کتابخانه‌ ها و سالن‌ های مطالعه را در اختیار این سازمان ‌ها قرار می دهد.

رستگار از اهدای دو هزار و 816 جلد کتاب در 364 عنوان متنوع از سوی استانداری کردستان به کتابخانه ‌های عمومی استان خبر داد و گفت: کتاب ‌های اهدایی استانداری با ارزش بیش از 196 میلیون ریال در میان کتابخانه‌ های عمومی استان توزیع می‌ شود.

وی با تقدیر از حمایت استاندار کردستان از کتابخانه‌ های عمومی بیان کرد: حمایت مسئولان از این نهاد فرهنگی می‌ تواند نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن فرهنگ کتاب ‌خوانی در استان داشته باشد.

مدیر کل کتابخانه‌ های عمومی کردستان در پایان با اشاره به اینکه کتابخانه‌ ها زیربنای توسعه فرهنگی در جوامع هستند، اعلام کرد: تعامل و هماهنگی دستگاه‌ های مختلف با این نهاد برای اجرای برنامه‌ های فرهنگی در توسعه استان بسیار اثرگذار است.