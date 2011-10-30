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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

البرز قابلیت تبدیل شدن به قطب سوم فوتبال ایران را دارد

البرز قابلیت تبدیل شدن به قطب سوم فوتبال ایران را دارد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: استان البرز توان تبدیل شدن به قطب سوم فوتبال ایران را دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی فاطمه آجرلو، در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه دوره مربیگری درجه B فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان البرز مهد پرورش بازیکنان بسیار بزرگی بوده است و همواره چهره های مطرحی از این استان در تیم های ملی حاضر بوده اند

آجرلو اذعان داشت: می توانیم با کمی تلاش و همراهی همه طیف های استان، این منطقه را به قطب جدیدی در فوتبال ایران مبدل کنیم.

وی افزود: در این میان سایپا نیز از پتانسیل بسیار زیادی برای تبدیل شدن به قطب جدیدی در فوتبال ایران برخوردار است و امیدوارم با نگاه ویژه مدیران این شرکت و تعامل مناسب آنها با طیف های مختلف استان، روزی شاهد حضور پرقدرت تر سایپا در لیگ برتر و کسب افتخار برای این استان تازه تاسیس باشیم.
 

کد مطلب 1446834

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