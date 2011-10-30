جامعه محلی با برخی سنتهای محلی و تاریخی خود آشنا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سالاریان با اشاره به نیاز صنعت گردشگری به بررسی موانع توسعه این صنعت در استانهای شمالی حاشیه خزر از سوی کارشناسان افزود: علاوه بر موانع موجود در گردشگری سواحل شمال کشور برخی محدودیتهای فرهنگی در برخورد جامعه محلی با گردشگر و همچنین در ورود گردشگران به جامعه محلی نیز وجود دارد که می توان این محدودیتها را با حفظ ارزشهای ایرانی و اسلامی برطرف کرد.

وی افزود: نا آشنایی جامعه محلی با رسوم دیرین خود علاوه بر خطراتی است که در حوزه محیط زیست استانهای شمالی کشور را تهدید می کند.

سالاریان گفت: حفظ آداب و رسوم و سنتهای ایرانی و اسلامی مردم محلی استانهای شمالی کشور می تواند به توسعه بخشی از صنعت گردشگری در استانهای شمالی بیانجامد که البته همراه با احترام به محیط زیست باشد.

دبیر همایش سراسری گردشگری و توسعه پایدار سواحل خزر تاکید کرد: جدای از مشکلات محلی و زیست محیطی موجود در سواحل شمالی کشور هنوز بسیاری از سرمایه گذاران صنعت گردشگری نیز نمی دانند که چه اقداماتی در صنعت گردشگری استانهای گیلان و مازندران و گلستان انجام می دهند.

سالاریان همچنین به توجه جدی به روشهای علمی و صحیح در توسعه صنعت گردشگری استانهای شمالی کشور تاکید کرد و گفت: در صورتی که با روشهای علمی به موضوع گردشگری پرداخته شود می توان امیدوار بود که گردشگری پایدار توام با حفظ محیط زیست و ایجاد اشتغال مرتبط با صنعت گردشگری امیدوار بود.

دبیر همایش سراسری گردشگری و توسعه پایدار سواحل خزر در پایان اقتصاد صنعت گردشگری در استانهای شمالی کشور را قابل رقابت با صنعت نفت در این استانها خواند و گفت: جامعه علمی کشور و متخصصان و کارشناسان و حتی دولتمردان برای توسعه صنعت گردشگری باید با تفاهم و همکاری با یکدیگر دور یک میز بنشینند و به آینده صنعت گردشگری کشور با تاکید بر روش های علمی بیاندیشند.

همایش سراسری گردشگری و توسعه پایدار سواحل خزر به همت دانشگاه مازیار و همکاری دانشگاه آزاد شهرستان نور و مسئولان سه استان مازندران، گیلان و گلستان به منظور بررسی راهکارهای ایجاد توسعه پایدار در استانهای واقع در سواحل جنوبی دریای خزر 19 آبان ماه در استان مازندران برگزار می شود.