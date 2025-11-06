ایزدی: گردشگری تعارضی با محیط زیست ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه چهارشنبه در نخستین همایش ملی گردشگری؛ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در دانشگاه آزاد واحد نور با گرامیداشت ۱۴ آبان روز ملی مازندران گفت: شهرستان نور خود یکی از خاستگاه‌های قیام علویان است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری مازندران از ابتدا شیعه متولد شد و به شهدای این دیار می‌بالیم.

وی افزود: مسافران در بدو ورود به مازندران دریا، جنگل انبوه، جلگه و تمام نعمات الهی را پراکنده اما متمرکز می‌بینند به همین منظور باید تلاش کنیم در کنار تمرکز نعمات خدادادی تمامی شهرستانها و روستاهای استان تعادل و توازن در گردشگری داشته باشند.

ایزدی همچنین با اشاره به موضوع اقتصاد دریا محور و تاکید مقام معظم رهبری بر این موضوع گفت: برای توسعه این مهم باید برنامه‌ریزی چند دستگاه جهت سرمایه گذاری دخیل باشند و بدون رفع موانع قانونی هیچ توسعه‌ای صورت نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: نمی‌شود گفت استان مازندران فقط در یک فصل خاص با انبوه جمعیت توریسم، گردشگر و مسافر روبروست بلکه در تمام فصول حتی در تعطیلات آخر هفته از اقصی نقاط کشور مسافر وارد این استان می‌شود

این مسئول با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ میلیون سفر در مازندران رقم می‌خورد؛، گفت: استان مازندران خدمات کشوری ارائه می‌دهد اما باید پرسید این جمعیت ورودی به مازندران سبب توسعه و اقتصاد پایدار در مازندران می‌شود یا پیامد اقتصادی و نتیجه معکوس دارد؟

وی افزود: فقط دستگاه میراث فرهنگی متولی زیرساخت‌هایی که انتظار می‌رود نیست بلکه تمامی دستگاه‌ها باید این تعامل را در استان داشته باشند تا بتوانند زیرساخت مطلوب را در استان رقم بزنند.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: گردشگری هیچ‌گونه تعارضی با محیط زیست ندارد بلکه رویکردی جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است

وی با قدردانی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور جهت برگزاری این همایش گفت: تا زمانی که فرهنگ گردشگری کامل درک نشود برگزاری این همایش‌ها بسیار کمک کننده و تأثیرگذار خواهد بود.

دانشگاه به کمک صنعت نیاید بخش زیادی از صنعت از بین خواهد رفت

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با اشاره به ارتباط بین صنعت و دانشگاه گفت: اگر امروز دانشگاه به کمک صنعت نیاید بخش زیادی از صنعت از بین خواهد رفت

عبدالرضا بابایی با گرامیداشت یاد استاد فقید شهید طهرانچی در همایش اولین همایش ملی گردشگری؛ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک مجموعه علمی در سراسر کشور به عنوان بزرگترین مجموعه علمی در جهان اسلام این افتخار را دارد که در حوزه‌های مختلف با نگاه حل مسئله ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه شکستن حصار بین دانشگاه و بیرون از دانشگاه یکی از دغدغه‌های شهید طهرانچی بود گفت: اعتقاد بنده نیز این است برای رفع آسیب‌های اجتماعی، مشکل صنعت و اقتصاد باید این حصار را شکست به همین منظور هفته‌ای یک روز را به صنعت اختصاص داده و در حوزه صنعت، گردشگری، علم و فناوری، کشاورزی و شیلات در شهرستان‌های مختلف تعاملات مان را تقویت کردیم.

وی تصریح کرد: اگر نخبگان و دانشگاهیان جامعه نسبت به این موضوع احساس تکلیف نکنند و این ارتباط ایجاد نشود بخش زیادی از مشکلات باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به ارتباط بین صنعت و دانشگاه گفت: اگر امروز دانشگاه به کمک صنعت نیاید بخش زیادی از صنعت از بین خواهد رفت و یکی از راه‌های تقویت ارتباط صنعت، دانشگاه و جامعه برگزاری همین همایش هاست.