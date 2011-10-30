به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسن زاده، نویسنده کودک و نوجوان همزمان با هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت. حسن زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره علت بی‌توجهی به روزنامه‌نگاری حرفه‌ای کودک و نوجوان در ایران و خلاء موجود در این زمینه بیان داشت: کم فروغی مطبوعات کودک و نوجوان در ایران را باید مانند حلقه‌ای از یک زنجیره بدانیم که شرایط فرهنگی در کشور ما ایجاد کرده‌ است.

وی ادامه داد: روزنامه‌نگاری کودک و نوجوان هم مثل بسیاری از موضوعات دیگر در کشور ما موضوعی قاعده‌مند و بر اساس روال حرفه‌ای نیست. مطبوعات کودک و نوجوان ما همگی وابسته به دولت هستند و فعالیت خصوصی دراین زمنیه نداریم. وقتی بودجه آنها به نهادهای دولتی وابسته می‌شود، طبیعی است که استقلال فکری نشریه از دست می‌رود و باید پیرو تفکر نهادها و ارگان‌های حمایت کننده منتشر شوند و این موضوع، طبیعتا به موضوعات زیادی حتی موضوعات سیاسی هم دامن می‌زند.

نویسنده رمان «هستی» افزود: این نگاه خاص به مطبوعات کودک و نوجوان باعث شده تا آنها در این حوزه با نگاه خاصی منتشر شوند.

وی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اینکه مشکل جذب مخاطب در مطبوعات کودک و نوجوان منتشرشده با بودجه‌های دولتی همواره در سال‌های اخیر به چشم خورده است، گفت: فضای فعلی و البته دولتی مطبوعات کودک و نوجوان فضایی جدی نیست. از سوی دیگر توزیعی سیستماتیکی هم در این حوزه نداریم. من می‌دانم که در بسیاری از مدارس خارج از ایران امکانی فراهم است تا دانش‌اموزان بتوانند از میان مطبوعات مخصوص خود، اثری را در مدرسه انتخاب و مطالعه کنند، اما در کشور ما تنها مجلات رشد در مدارس توزیع می‌شود و بس؛ و طبیعی است که نه فضا رقابتی است و نه امکانی برای حضور مطبوعات خصوصی کودک و نوجوان در مدارس فراهم است.

حسن زاده ادامه داد: وقتی به کودک حق انتخاب مطبوعات خودش را بدهیم، طبیعی است که این موضوع در شمارگان مطبوعات و نیز موضوع رقابت میان آنها تاثیر می‌گذارد.

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه بازخورد سرمایه مهم‌ترین موضوعی است که منجر به عدم تولید مطبوعات خصوصی در کشور ما می‌شود، گفت: انتشار یک نشریه کودک و نوجوان یک حرکت زنجیره‌ای است. یک نشریه کودک و نوجوان اگر روی دکه مطبوعاتی بیایید، میان سایر نشریات گم می‌شود. این نشریه توزیع خاص می‌خواهد و باید به جایی برود که مخاطبانش تجمع می‌کنند که بهترین آن مدرسه است.

حسن‌زاده با اشاره به تعطیلی بسیاری از مطبوعات مستقل کودک و نوجوان در سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر شرایط صدور مجوز برای مطبوعات کودک بسیار بسیار سخت است و این موضوع در انتشار نشریات به شدت تاثیر گذاشته است.

به گفته حسن زاده در سال‌های اخیر باور بسیار سختگیرانه‌ای برای این موضوع که چه شخصی صلاحیت دارا بودن مجوز نشریات کودک و نوجوان را دارد در کشور به وجود آمده و این باعث شده که بسیاری از اهالی ذوق در این حوزه برای انتشار نشریه مد نظر خود ناکام بمانند.

حسن زاده همچنین با اشاره با اینکه در بسیاری از نشریات کودک و نوجوان امروزی، مخاطبان نقشی در شکل‌گیری نشریه ندارند، گفت: این آفت بزرگی است که مخاطب کودک و نوجوان یک نشریه نتواند مثل آئینه‌ای خود را در آن نشریه ببیند و نویسنده آن نشریه نیز نتواند مثل مخاطبانش بیندیشد و بنویسد. این موضوع امری است که نه تنها به نفع کودکان و نوجوانان که به نفع ادبیات آنهاست، ولی متاسفانه تجربه این نوع نگاه را تنها یک یا دو مورد در مطبوعات کودک و نوجوان کشور می‌توانید سراغ بگیرید.