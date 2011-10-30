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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

"خدمات فرهنگی ایران به اسلام" بررسی می شود

"خدمات فرهنگی ایران به اسلام" بررسی می شود

کتاب "خدمات تمدنی فرهنگی ایران به اسلام" امروز یکشنبه 8 آبان با حضور منتقدان و تاریخ‌پژوهان در سرای اهل قلم بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی این کتاب با حضور امید عطایی (منتقد و پژوهشگر تاریخ)، سید محمود سجادی، فاروق صفی‌زاده (نویسنده کتاب) و خدیجه معصومی (دبیر نشست) عصر امروز یکشنبه 8 آبان برگزار می ‌شود.

این کتاب که به کوشش انتشارات حکایتی دیگر منتشر شده به بررسی تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در پیشرفت تمدن و تاریخ عرب می‌پردازد. نویسنده کتاب می‌کوشد سهم ایرانیان و سنت‌های ایرانی را در تشکیل و توسعه تمدن اسلامی شرح دهد و به مواردی مستند در این زمینه اشاره کند.

نقد و بررسی این کتاب امروز یکشنبه 8 آبانماه ساعت 17 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می ‌شود.
کد مطلب 1447031

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