"خدمات فرهنگی ایران به اسلام" بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی این کتاب با حضور امید عطایی (منتقد و پژوهشگر تاریخ)، سید محمود سجادی، فاروق صفی‌زاده (نویسنده کتاب) و خدیجه معصومی (دبیر نشست) عصر امروز یکشنبه 8 آبان برگزار می ‌شود.

این کتاب که به کوشش انتشارات حکایتی دیگر منتشر شده به بررسی تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در پیشرفت تمدن و تاریخ عرب می‌پردازد. نویسنده کتاب می‌کوشد سهم ایرانیان و سنت‌های ایرانی را در تشکیل و توسعه تمدن اسلامی شرح دهد و به مواردی مستند در این زمینه اشاره کند.



نقد و بررسی این کتاب امروز یکشنبه 8 آبانماه ساعت 17 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می ‌شود.