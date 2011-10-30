آواز بدون ساز مداحی و نوحه خوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا لطفی نوازنده تار و سرپرست گروه موسیقی همنوازان شیدا در نشست خبری امروز که در موسسه فرهنگی هنری آوای شیدا برگزار شد به بهانه اعلام خبر برگزاری کنسرت گروه شیدا به شکایت و گله گزاری از همکارانش پرداخت.

وی با اشاره به تشکیل گروه دوستی گفت :هنرمندانی که مدام دم از دوستی بین اهالی موسیقی می زنند اتفاقا از جمله کسانی هستند که حرمت همدلی و دوستی را پاس نداشتند و حال اینکه تحت عنوان "دوستی" کنسرت و شادباش هایی برگزار می کنند.

وی افزود: به اعتقادمن اعلام دوستی بین اهالی موسیقی احتیاجی به مطبوعاتی شدن ندارد ولی متاسفانه به دلایل مختلف ایجاد دوستی بین هنرمندان رسانه ای شد ؛ واگر قرار است صحبت از گردهمآیی اعضای گروه موسیقی چاووش در گروه جدیدی تحت عنوان دوستی به میان بیاید باید از همه اعضای این گروه موسیقی که در گذشته کنار هم ساز می زدند دعوت به همکاری می شد چراکه در دوران چاووش تنها آقای علیزاده و دیگر دوستان هنرمند که تحت عنوان یاران چاووش در کنسرت دوستی شرکت کردند نبودند بلکه دیگرانی چون خود من هم حضور داشتند از این رو آقای علیزاده که سهم عمده ای در تشکیل این گروه داشته باید زحمات دیگران در گروه چاووش را در نظر می گرفت و از همه دعوت می کرد ؛ درست مانند زمانی که از آلمان آمده بود و همه را جمع و کنسرت شور انگیز را با شکوه برگزار کرد .

وی در ادامه افزود : متاسفانه آقای علیزاده در این کنسرت روش مطبوعاتی و تبلیغاتی را برای کنسرت خود انتخاب کرد این درحالی است که من در طول چند سالی که به ایران آمده ام بارها تلفنی و یا در محفل های موسیقی که یکدیگر را می دیدیم از ایشان دعوت کردم که بیاید و با هم صحبت کنیم ولی علیزاده هیچگاه تمایلی برای این حضور نشان نداد و در طول این پنج سال از پله های شیدا بالا نیامد.

در ادامه این نشست بهراد توکلی مدیر این گروه موسیقی در خصوص تازه ترین اجرای گروه موسیقی همنوازان شیدا گفت : کنسرت بزرگ گروه موسیقی شیدا ترکیبی از بانوان و همنوازان شیدا است که با حضور 30 نوازنده در تاریخ 25، 26 و 27 آبان ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست بداهه نوازی استاد به همراه تنبک آقای مستنبط اجرا می شود و در بخش دوم قطعاتی از موسیقی ایرانی در دستگاه همایون با آواز علیرضا فریدون پور و تنظیمی از حمیدرضا مرتضوی برگزار می شود.

محمدرضا لطفی در پاسخ به این سئوال که چرا دو گروه همنوازان و بانوا شیدا با یکدیگر ترکیب شده اند گفت : اغلب آثار هنری بر اساس ضرورت های هنری و نیاز هنرمندان شکل می گیرد به همین دلیل گروه های متفاوتی داریم که براساس ضرورت های هنری گروه هایی را تشکیل می دهند در واقع نوع بیان هنر نیاز به این تغییرات دارد از همین رو گروه موسیقی شیدا در این شرایط خاص نیاز داشت که به ارکستر بزرگ شیدا تبدیل شود به همین دلیل این دوگروه را با یکدیگر ترکیب کردم ؛ از ابتدای تسکیل این گروه ها نظرم بر این بود که گروه موسیقی بانوان شیدا به طور مستقل عمل کند و اتفاقا شهرت بیشتری نسبت به همنوازان شیدا پیدا کردند و تاثیرات خوبی بر هم گذاشتند ولی متاسفانه این تاثیرات همیشگی نیست .

این نوزانده تار در ادامه این نشست به کم و کیف تنظیم قطعات اشاره کرد و گفت : لومر فرانسوی در مدرسه دارالفنون نخستین کسی بود که موسیقی دستگاهی ایران را با پیانو تنظیم کرد و در ادامه دیگر آهنگسازانی چون وزیری تلاش کردند هارمونی موسیقی ایران را در گونه موسیقی کلاسیک به کارگیرند و در ادامه کسان دیگری چون شادروان حنانه این هارمونی را به موسیقی ایرانی نزدیک تر کرد و از سوی دیگر هنرمندانی چون باغچه بان رنگ موسیقی ایرانی را به شکل ارکسترال در آورد؛ بنابراین در طول زمان موسیقی با توجه به دریافت هریک از هنرمندان رنگ و بوی خاص خودش را گرفت .

وی در ادامه افزود : من هم در قطعات این آثار از تجربه هایی که شخص خودم از موسیقی بهره گرفتم و یا براساس شیوه حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان استفاده کردم و مجموع قطعاتی را براساس اشعار سایه ، مولانا و سعدی انتخاب کرده ام.

لطفی درباره چرایی استفاده از خواننده ای ناآشنا در این کنسرت گفت : چرایی و چگونگی انتخاب خواننده نا آشنا به جهان بینی و تفکر موسیقایی من در خصوص موسیقی ایران برمی گردد به این معنا که من همواره از خواننده ه ای جوان که بالقوه قدرت خواننده شدن را دارند ولی هنوز به فعل نرسیده اند استفاده می کنم و البته این شیوه ای است که از گذشته هم وجود داشته است به عنوان مثال آقای ناظری تا سال 62 براساس نوازندگی من اجرای آواز داشته است و یا خانم هنگامه اخوان و رضوی سروستانی هم به همین منوال بوده اند بنابراین به اعتقادمن باید نوازنده های حرفه ای باشند که خواننده را به جامعه موسیقی معرفی کنند .

این نوازنده تار در ادامه افزود : از سوی دیگر اعتقاد دارم که آواز در موسیقی ایران در طول سی سال گذشته تک محصولی شده است و نود درصد از خواننده های موسیقی ایران متاثر از آواز محمدرضا شجریان هستند چراکه گمان می کنند بدون شباهت به آواز شجریان نمی توانند مطرح شوند بنابراین دست به تقلید آوازی خواننده هایی چون شجریان ،ناظری و حتی ایرج می زنند به همین دلیل من از خواننده هایی که کمتر نام آنها مطرح شده است استفاده می کنم و دلیل اینکه آقای فریدون پور را برای این آواز انتخاب کردم این است که گرمای صدای ایشان شبیه به صدای بنان است و همچنین رگه هایی از آواز خوانساری را درون خود دارد و قطعاتی که قرار است اجرا شود با حال و هوای صدای فریدون پور همخوانی دارد به همین دلیل قصدم این است که خواننده هایی با طعم و رنگ آوازی متفاوتی را برای اجرا انتخاب کنم.

محمدرضا لطفی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر،که چرا خواننده هایی که با همنوازان شیدا همراه بودند با این گروه نمی مانند گفت : من اصلا رسالتم در موسیقی ایران این است که افراد چه نوزانده و چه خواننده را به موسیقی ایران معرفی کنم و بعد خود آنها هستند که سرنوشت خود را براساس کیفیتی که از مکتبخانه موسیقی ایران آموخته اند تعیین می کنند در واقع نوع عملکرد آنها پس از جدایی از موسیقی شیدا تعیین کننده جایگاه فردی و اجتماعی آنها است در واقع اگر با گروه شیدا کار کردند بهتر است کیفیت و سطح خود را نگه دارند ولی متاسفانه اغلب چنین نمی شود چون دوست دارند زود به قدرت و شهرت برسند بنابراین هر پیشنهادی را قبول می کنند و رگه های اولیه کار خودشان را از دست می دهند و یک دفعه سر از آواز موسیقی نیمه پاپ، و یا آواز برای اجرای تئاتر و غیره در می آورند و متاسفانه این مسئله آفت موسیقی ایران به خصوص در حوزه آواز است.

وی در ادامه افزود : خواننده های گروه های موسیقی شیدا جملگی آوازخوان هستند و تصنیف نمی خوانند ولی اغلب خواننده هایی که هم اکنون فعال هستند تصنیف خوان هستند این در حالی است که در گذشته های دور تصنیف خوان فقط بانوان بودند و مردان آواز می خواندند و حال اینکه این نکته خیلی مهم است که یک خواننده با تصنیف معروف نشود بلکه با آواز مطرح گردد و از همین جا از همه خواننده های جوان و مستعد خواهش می کنم که ارزش های هنری خود را در محدوده آواز نگه دارند.

این نوازنده تار در پاسخ به یکی دیگر از سئوالات خبرنگار مهر مبنی براینکه چرا در کنسرت های گروه موسیقی شیدا خود او بداهه خوانی کرده و یا فال حافظ می گیرد گفت : وقتی خواننده توانمندی چون محمدرضا شجریان کنار من باشد نیاز ندارم که خودم آواز بخوانم چراکه معتقدم ترکیب من و آقای شجریان ترکیبی از ساز و آواز حرفه ای را تشکیل می دهد ولی اگر خواننده ای مثل آقای شجریان حضور نداشته باشد آن خواننده است که خود را با من هماهنگ می کند بنابراین چون خواننده حرفه ای مانند شجریان کنارم نیست نیاز دارم که خواننده را همراهی کنم در واقع من در بخش بداهه خوانی آواز نمی خوانم بلکه فریاد می زنم و یا به قول دوستانم قلندری می کنم.

وی در پایان در پاسخ به این نکته که گروه موسیقی شیدا در گذشته با همکاری انجمن موسیقی کنسرت های متعددی را برگزار می کرد و در جشنواره موسیقی فجرنیزاجرای برنامه داشته چه شده که فعالیت و همکاری اش مدتی است که قطع شده گفت : کسب و کار در هنر موسیقی در قانون اسلامی حرام است در نتیجه دولت ساز و کار برگزاری کنسرت را فراهم نمی کند و حتی بودجه ای تعریف شده در این خصوص هنر موسیقی وجود ندارد و از بودجه های دیگر می زنند تا به کمک هنر موسیقی آیند ؛ از همین رو در زمانی که فضا باز تر بود انجمن موسیقی در برگزاری کنسرت پیش قدم شد و هنر موسیقی از سوی این انجمن شکوفا شد و انجمن در دل وزارت ارشاد به صورت مستقل تر فعالیت هایی را انجام می داد اما پس از دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این اختیار از انجمن گرفته شده و دفتر موسیقی در وزارت ارشاد فعالیت هایی را انجام می دهند و اینها باعث کم شدن همکاری ها شد.

لازم به ذکر است پیش فروش بلیت کنسرت از امروز آغاز شده است و قرار است همزمان با کنسرت گروه موسیقی شیدا از آلبوم "گام ایران" نیز رونمایی شود.