به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و راکوف چستوهووا در هفته هفتم اکستراکلاسا روز گذشته (یکشنبه ۱۵ شهریور) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود لخ به پایان رسید تا این تیم با ۱۶ امتیاز صدرنشین جدول باقی بماند. اللهیار صیادمنش مهاجم - وینگر لخ از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت اما در این بازی موفق نشد گل یا پاس گلی را به نام خود ثبت کند.

عملکرد خط هجومی لخ پوزنان در این بازی ضعیف بود و بی دقتی صیادمنش و هم تیمی باعث شد تا رسانه «sportowy-poznan» از آنها انتقاد کند.

رسانه لهستانی در رابطه با نیمه اول این بازی و بی دقتی بازیکنان لخ پوزنان نوشت: نیمه اول دیدار لخ پوزنان و راکوف چستوخوا با وجود هیجان نسبی، موقعیت‌های چندانی روی دروازه‌ها نداشت. تیم میزبان بر بازی مسلط بود و به‌طور مداوم به دنبال ایجاد فرصت می‌گشت، اما تا پیش از پایان نیمه نخست تنها یک شوت لچ پوزنان در چارچوب دروازه قرار گرفت. پس از ۴۵ دقیقه در ورزشگاه «Enea» همچنان گلی به ثمر نرسیده بود و لچ باید در نیمه دوم راهی برای عبور از خط دفاعی حریف پیدا می‌کرد.

از همان سوت آغاز مشخص بود که راکوف برنامه مشخصی برای مهار لخ پوزنان دارد. بازیکنان این تیم در مقاطعی عقب می‌نشستند، فضاها را فشرده می‌کردند و اجازه نمی‌دادند میزبان آزادی عمل زیادی داشته باشد. با این حال، بازیکنان لچ به موقعیت‌های شوت‌زنی می‌رسیدند؛ مشکل اصلی، دقت پایین در ضربات نهایی بود.

در دقایق پایانی نیمه اول، اللهیار صیادمنش اولین و تنها شوت در چارچوب لچ پوزنان را به سمت دروازه راکوف زد، اما ضربه او برای دروازه‌بان حریف دردسرساز نشد.