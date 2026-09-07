توزیع ۶۰۰ بسته لوازم التحریر بین نیازمندان بسطام

مهدی عرب اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویش کمک به دانش آموزان نیازمند و مددجویان کمیته امداد در بخش بسطام شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: هدف طرح حمایت از دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس است.

وی ادامه داد: در این پویش طی سال تحصیلی جاری ۶۰۰ بسته لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان نیازمند بخش بسطام تهیه و در آستانه سال تحصیلی جدید توزیع شد.

رئیس کمیته امداد بسطام با بیان اینکه این پویش با مشارکت خوب خیران همراه شده است، یادآور شد: کمک های مردمی به خرید و توزیع هرچه بیشتر این بسته های حمایتی کمک خواهد کرد.

عرب اسدی با بیان اینکه ارزش هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اضافه کرد: این بسته ها شامل کیف و کوله پشتی و همچنین نوشت افزار مورد نیاز سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان نیازمند بخش بسطام است.