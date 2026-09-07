به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در پاسخ به تهدیدات و لفاظیهای اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی از استراتژی نظامی جدید ایران سخن گفت و نوشت: ساده و قابل فهم است: زنجیرهٔ تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده، در دسترس، و آسیبپذیر است. شرکتهای نفتی و گازی آمریکایی که در این آبها و تأسیسات فعالیت میکنند نیز همینقدر آسیبپذیر هستند.
وی تصریح کرد: اگر به داراییهای ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. ما این توانایی را قبلاً ثابت کردهایم. از پایگاههای نظامیتان که غیرعملیاتی شدهاند، بپرسید.
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