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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

در پاسخ به هگست؛

قالیباف: حمله کنید، شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی را می‌زنیم

قالیباف: حمله کنید، شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی را می‌زنیم

قالیباف در پاسخ به هگست گفت: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، به دارایی‌های شرکت‌های نفتی و گازی آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در پاسخ به تهدیدات و لفاظی‌های اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی از استراتژی نظامی جدید ایران سخن گفت و نوشت: ساده و قابل‌ فهم است: زنجیرهٔ تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده، در دسترس، و آسیب‌پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آب‌ها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همینقدر آسیب‌پذیر هستند.

وی تصریح کرد: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. ما این توانایی را قبلاً ثابت کرده‌ایم. از پایگاه‌های نظامی‌تان که غیرعملیاتی شده‌اند، بپرسید.

کد مطلب 6939926
هادی رضایی

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    نظرات

    • ایران IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
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      پاسخ
      خب چرا تا الان نزدید ؟ اصلا چرا نمیزنید؟ مگه باید کسی اجازه بده
    • احمد IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
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      پاسخ
      هرگونه اقدام وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی بایدباشدیدترین شکل ممکن پاسخ داده شود.تجربه ثابت کرده هرچه میزان مسامحه وتواضع درمقابل دشمنان بیشترشودآنها گستاخترمیشوند.کمبودهای حاصل ازجنگ وتحریمات ظالمانه دشمنان غیرقابل اجتناب است وملت فهیم ایران وآنان که غیرت وتعصب دین ووطن وملت رادارندخوب میدانندکه اولویت کشورعزیزماپیروزی بردشمن است.آنهاکه میگویندبرای وطن وملت جان میدهنداکنون وقت جانفشانی ست.بایدتمام توان خودراخرج مملکت وملت ودین وناموسشان کننددشمن همه موجودیت وداشته هایمان راهدف قرارداده است.✌️
    • امیر IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای قالیباف نیازی به تهدید نیست . یکبار بزنید و محکم هم بزنید و برای زذن های بعدی تهدید کنید .

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