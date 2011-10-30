برداشت 11 هزار تن شلتوک برنج در میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زارع تالی با بیان اینکه هزار و 600 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته است گفت: احتمال می رود شش تا هفت تن شلتوک در هر هکتار برداشت شود.



وی با اشاره به خشکسالی و کاهش منابع آبی این شهرستان تصریح کرد: پیش بینی می شود محصول امسال نسبت به سال قبل هزار تن کاهش یابد.

زارع تالی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی، نظارت های انجام یافته در زمان کاشت اعم از آبیاری، مبارزه با آفت ها و علف های هرز و استفاده از رسوبات رودخانه‌ای به جای کودهای شیمیایی از عمده دلایل سالم بودن و بهداشتی بودن برنج میانه به شمار می آید.



وی با بیان اینکه محصول برنج این شهرستان جزء سالم‌ترین وخوش عطرترین برنج تولید شده در کشور محسوب می شود، اضافه کرد: برنج کشت شده درشالیزارهای این شهرستان، ازنوع کاظمی، هاشمی، حسن‌سرا، دم‌سیاه و ارقام محلی است.



مدیرجهادکشاورزی میانه با بیان اینکه 75 درصد از اراضی شالی این شهرستان به روش کشت مستقیم و 15 تا 25 درصد به صورت نشاکاری زیر کشت قرار گرفته است افزود: با توجه به عملکرد بالای روش نشاکاری این روش برای کشت آتی با نظارت کارشناسان فنی، از گسترش قابل توجهی برخوردار خواهد بود.



شهرستان میانه با توجه به وسعت اراضی زیرکشت برنج، مهم‌ترین شهرستان استان آذربایجان شرقی در تولید این محصول به شمار می‌آید.