ضریب دسترسی به تاسیسات گاز هشترود تقویت یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش غلامی افزود: با تلاش و پیگیری واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین HSE منطقه درراستای اقدامات پیشگیرانه درشرایط بحران، با نصب تجهیزات رادیویی و BTS بر روی دکل مخابراتی، مشکل آنتن دهی تلفن همراه در تاسیسات تقویت فشار گاز هشترود و اطراف تاسیسات اندازه گیری و صادرات گاز نوردوز رفع شد .

غلامی افزود: این سیستم با همکاری شرکت ارتباطات سیار استان آذربایجان شرقی و واحد مخابرات و مکانیزه منطقه هشت صورت گرفت و موجب شد تا مشکل ارتباط دهی درمحوطه سایتهای تاسیسات هشترود ونوردوزو تمامی مسیر جاده شهرستان هشترود بطور کامل حل شود.