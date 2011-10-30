ضریب دسترسی به تاسیسات گاز هشترود تقویت یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش غلامی افزود: با تلاش و پیگیری واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین HSE منطقه درراستای اقدامات پیشگیرانه درشرایط بحران، با نصب تجهیزات رادیویی و BTS بر روی دکل مخابراتی، مشکل آنتن دهی تلفن همراه در تاسیسات تقویت فشار گاز هشترود و اطراف تاسیسات اندازه گیری و صادرات گاز نوردوز رفع شد.
غلامی افزود: این سیستم با همکاری شرکت ارتباطات سیار استان آذربایجان شرقی و واحد مخابرات و مکانیزه منطقه هشت صورت گرفت و موجب شد تا مشکل ارتباط دهی درمحوطه سایتهای تاسیسات هشترود ونوردوزو تمامی مسیر جاده شهرستان هشترود بطور کامل حل شود.
وی یادآور شد: با توجه به موقعیت خاص و استراتژی منطقه و لزوم اطمینان از اطلاع رسانی سریع و درست در شرایط بحرانی، کارکنان سخت کوش ما در همه حال در تلاش هستند تا هر گونه مشکل را در اسرع وقت حل کرده تا از این طریق، یک بستر ارتباطی مطمئن و پایدار در سطح منطقه شمال و شمالغرب بوجود آید.
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