موسوی: فرهنگ ایثار و شهادت از رویکرد نمایشی به هویت ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد موسوی ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی با اشاره به شرایط حساس تاریخی کشور اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان منطقه توان ایران برای مدیریت و پایان پیروزمندانه جنگ را باور نداشتند و تاب‌آوری ملت ایران را به‌درستی برآورد نکردند.

وی افزود: دستاوردی که ملت ایران در این مقطع تاریخی رقم زد، بی‌تردید به‌عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد؛ با این حال، برای تثبیت و درخشان‌تر شدن این پیروزی، باید گام‌های بزرگ و مؤثرتری برداشت.

موسوی تصریح کرد: شهدای میناب و دیگر شهدای کشور تنها برای ماندگاری نامشان جانفشانی نکردند و رسالت ما ساخت آینده کشور و جهان بر پایه آرمان‌ها و ارزش‌های شهداست.

وی ادامه داد: نقش آموزش‌وپرورش، رسانه‌ها و عرصه‌های هنری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیش از گذشته اهمیت دارد و باید این فرهنگ از برنامه‌های مقطعی و نمایشی به یک باور هویتی و ماندگار در جامعه تبدیل شود.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: مفاهیم ایثار و شهادت باید در محتوای آموزشی مدارس مورد توجه قرار گیرد و این ارزش‌ها در هویت و سبک زندگی نسل آینده، به‌ویژه نونهالان، نوجوانان و جوانان، نهادینه شود.

وی افزود: این فرهنگ فراتر از مرزهای ایران و منطقه است و می‌تواند در سطح جهانی اثرگذار باشد که باید ارزش‌ها و روایت فرهنگی خود را به جهانیان معرفی کنیم.

موسوی بیان کرد: هر یک از شهدای عزیز، تاریخ‌ساز و بخشی از هویت آینده ملت ایران هستند و آرمان‌های آنان در شکل‌گیری آینده کشور نقش‌آفرین خواهد بود.

وی گفت: جوانان، نیروهای مسلح، رزمندگان، شهدا و جانبازان، سرمایه‌های ارزشمند و افتخار تاریخ ایران هستند و پاسداشت نام و آرمان آنان، مسئولیتی همگانی است.

استان مرکزی می‌تواند الگوی توسعه بدون اتکا به منابع عمومی برای سایر استان‌ها باشد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: استان مرکزی می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مطرح شود و گزارش جامعی از اقدامات و دستاوردهای آن برای ارائه در دولت تهیه خواهد شد.

وی افزود: یکی از اقدامات شاخص استان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۲۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور در این استان ایجاد شده و این اقدام بدون اتکا به اعتبارات ملی انجام گرفته است.

موسوی تصریح کرد: این دستاورد مدیریتی شایسته تقدیر است و باید در هفته دولت به‌طور گسترده در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس شود تا سایر استان‌ها نیز از این تجربه استفاده کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ادامه داد: همان‌گونه که با همدلی و انسجام از شرایط دشوار جنگ عبور کردیم، باید همین رویکرد را برای حل مشکلات اقتصادی، انرژی و معیشتی نیز ادامه دهیم.

موسوی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: دولت به‌دنبال ایجاد فشار بر زندگی مردم نیست و تلاش می‌کند مشکلات مردم، تولید، صنعت و کسب‌وکارها به حداقل برسد و زندگی مردم به شرایط عادی بازگردد.

وی تاکید کرد: عبور از بحران انرژی نیازمند صرفه‌جویی و همراهی مردم است؛ در جریان جنگ اخیر، قیمت انرژی در بسیاری از کشورها افزایش یافت و این افزایش در آمریکا به ۵۳ درصد رسید، اما در برخی کشورها مردم با پذیرش صرفه‌جویی، مانع افزایش قیمت انرژی شدند.

موسوی با بیان اینکه دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد گفت: با همراهی مردم و صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف آب، برق و به‌ویژه بنزین، دولت نیازی به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نخواهد داشت.

وی بیان کرد: پیشنهاد شده است در صورت امکان، یک روز در هفته بخشی از فعالیت‌های اداری از طریق دورکاری انجام شود تا مصرف سوخت مدیریت شود و از افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بیشتر بر زندگی مردم جلوگیری کنیم.

۲ میلیارد دلار برای تنظیم بازار ارز طی ۹ ماه اختصاص یافت

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از معیشت مردم گفت: دولت اجرای طرح کالابرگ و یکپارچه‌سازی نظام ارزی را در دستور کار قرار داده و طی ۹ ماه گذشته برای تنظیم بازار ارز حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی اختصاص داده است.

وی افزود: در همین راستا، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر دولت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داده است ارزش کالابرگ افزایش یابد تا مردم در تأمین کالاهای ضروری زندگی با مشکل مواجه نشوند.

موسوی با اشاره به محدودیت‌های درآمدی دولت گفت: سال گذشته تنها حدود ۶۰ درصد از مطالبات مالیاتی وصول شد و این موضوع حدود ۴۰ درصد در منابع پیش‌بینی‌شده بودجه کسری ایجاد کرد؛ با این حال، همراهی مردم موجب شد کشور کمترین آسیب را از این شرایط متحمل شود.

وی تاکید کرد: با تداوم همراهی مردم و همکاری قوا و سایر بخش‌های حاکمیتی، دولت می‌تواند در مسیر مهار تورم، توسعه، ارتقای رفاه عمومی و جبران عقب‌ماندگی‌ها گام‌های مؤثرتری بردارد.

موسوی استان مرکزی را نمونه‌ای موفق در این زمینه دانست و گفت: این استان می‌تواند بهترین الگو برای توسعه استانی باشد.

وی افزود: توسعه انرژی‌های پاک و نیروگاه‌های خورشیدی، ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و اجرای طرح‌های عمرانی از جمله اقدامات ارزشمند استان مرکزی است که می‌تواند برای سایر استان‌ها نیز قابل استفاده باشد.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر تصریح کرد: امید است با عبور از مشکلات ناشی از جنگ، تثبیت شرایط و بهبود درآمدهای دولت، خدمات بیشتری به مردم و جامعه ایثارگری ارائه شود.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی بخشی از جامعه ایثارگری گفت: بیش از ۱۱۰ هزار ایثارگر با حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند و بیش از ۳۰ هزار نفر نیز در انتظار دریافت این خدمات هستند که بهبود این وضعیت نیازمند تأمین منابع در دولت و مجلس است.

موسوی افزود: امید است با تأمین منابع مورد نیاز از سوی دولت و مجلس، وضعیت معیشتی و حقوقی ایثارگران بهبود یافته و خدمات بیشتری به این جامعه ارائه شود.

به گزارش مهر، در پایان این نشست، تفاهم‌نامه مربوط به واگذاری زمین به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران واجد شرایط به امضا رسید و با این اقدام، فرآیند واگذاری یک‌هزار و ۷۰ قطعه زمین به این خانواده‌ها آغاز شد.