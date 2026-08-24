کاشان در حفظ متخصصان عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شیره‌پز ظهر دوشنبه در سومین جلسه شورای اداری شهرستان کاشان که صبح دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: مراکز دانشگاهی کاشان در تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند و سالانه دست‌کم ۲۰۰ نفر در رشته‌های مرتبط با کامپیوتر، سخت‌افزار، نرم‌افزار و هوش مصنوعی آموزش می‌بینند.

وی ابراز کرد: کاشان در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات نه‌تنها موفق عمل کرده، بلکه فراتر از نقش خود حرکت کرده و نقش ملی ایفا می‌کند؛ با این حال، حداکثر ۲۵ درصد افرادی که در کاشان آموزش می‌بینند، پس از فارغ‌التحصیلی در شهرستان می‌مانند و بخش قابل توجهی از این نیروها برای اشتغال از کاشان خارج می‌شوند.

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان یکی از چالش‌های اصلی را کوچک بودن مقیاس شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات دانست و تصریح کرد: بسیاری از واحدهای اقتصادی این حوزه، واحدهای صنفی کوچک با کمتر از پنج نفر نیرو هستند و به دلیل دستمزد بالاتر متخصصان فناوری اطلاعات، این شرکت‌ها توان رقابت برای حفظ نیروهای متخصص را ندارند.

وی با بیان اینکه این وضعیت موجب مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص شده است، خاطرنشان کرد: مشکل ما بنیادی است و باید شرکت‌های متوسط و بزرگ فناوری اطلاعات در کاشان شکل بگیرند؛ چراکه در حال حاضر حتی در حوزه نرم‌افزار نیز بخش قابل توجهی از محصولات مورد استفاده دستگاه‌ها و سازمان‌های شهرستان، در سایر نقاط کشور تولید می‌شود و کاشان بیشتر مصرف‌کننده است.

شیره پز با اشاره به ظرفیت‌های حوزه هوش مصنوعی گفت: علاوه بر مشکلات موجود در بخش فناوری اطلاعات، در حوزه هوش مصنوعی با چالش زیرساخت نیز مواجه هستیم؛ زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی پرهزینه‌تر است و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی دولت و ورود بخش خصوصی است، در حالی که در مناطق خارج از مراکز استان‌ها، هنوز تمایل کافی برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی وجود ندارد.

وی دسترسی به داده‌های باکیفیت را یکی دیگر از چالش‌های جدی هوش مصنوعی عنوان کرد و افزود: داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی دارند، اما دسترسی متخصصان به داده‌های دقیق و کیفی موجود در مجموعه‌هایی مانند مدیریت شهری و دانشگاه علوم پزشکی، با محدودیت‌هایی مواجه است.

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان تأکید کرد: کاشان در تربیت و پرورش نیروی انسانی توانمند در حوزه فناوری اطلاعات موفق است، اما در حفظ این نیروها و تبدیل ظرفیت انسانی به شرکت‌های اقتصادی قدرتمند موفقیت لازم را نداشته‌ایم و نتوانسته‌ایم فناوری اطلاعات را در کنار بخش‌های صنعتی سنتی شهرستان به یک بخش توانمند و ماندگار تبدیل کنیم.

وی از تشکیل میز هوش مصنوعی استان اصفهان به ریاست استاندار خبر داد و گفت: این میز به صورت ماهانه تشکیل می‌شود و پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان نیز بانک اطلاعاتی متخصصان و پژوهشگران حوزه هوش مصنوعی شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را تهیه کرده است.

شیره‌پز ادامه داد: همچنین برخی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات، فعالیت‌هایی را در زمینه هوش مصنوعی آغاز کرده‌اند و تلاش می‌شود این شرکت‌ها از تولیدکننده صرف نرم‌افزار به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی برای تأمین مالی این حوزه نیز منعقد شده است.

وی در پایان خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی شهرستان در توسعه هوش مصنوعی شد و گفت: اگر در دستگاه‌های اجرایی شهرستان متخصصان و افراد مؤثری حضور دارند که می‌توانند در پیشبرد اهداف میز هوش مصنوعی نقش داشته باشند، این افراد به پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان معرفی شوند تا از ظرفیت آنان در مسیر توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری شهرستان استفاده شود.