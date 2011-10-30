جدایی میاندرود از مرکز مازندران به نفع سارویها است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اضعر یوسف نژاد پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار گهرباران ‌با بیان اینکه جدا شدن سیاسی منطقه میاندرود بیشتر به سود شهرستان ساری است اظهار داشت: کمترین تاثیر این موضوع کاهش حجم ترافیکی شهرستان ساری است.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه شهرستان تازه تاسیس میاندرود، نیازمند زیر ساخت های لازم و کارهای زیر بنایی است افزود: در بخشهای مختلف منطقه باید چارت های سازمانی شکل گیرد که این کار در بخش گهرباران انجام شده و در مناطق دیگر نیز باید هر چه سریعتر صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تراکم جمعیت را در شهرستان میاندرود را بسیار بالا دانست و افزود: این بخش مورد استفاده و بهره برداری بسیاری از مردم قرار دارد که در این بین حداقل هفت روستا قابلیت تبدیل شدن به شهر را دارند و اگر بخواهیم از منافع منطقه برخوردار شویم باید در این راستا حرکت کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: به واسطه تمرکز در مدیریت، توزیع اعتبارات کم می شود که با جدا شدن میاندرود از ساری و افزایش اعتبارات زمینه های پیشرفت و شکوفایی منطقه فراهم می شود.

یوسف نژاد با بیان اینکه بر پایه اتحاد و اتفاق باید به فکر رشد و اعتلای شهرستان میاندرود باشیم تصریح کرد: مردم میاندورد، انسانهای متحد و با ارزش و وفادار به نظام و انقلاب هستند که همواره مدافع ولایت و رهبری هستند.

وی با تقدیر از فعالیت های نوکنده سرپرست بخشداری گهرباران، نواییان بخشدار جدید گهرباران را انسان ارزشی دانست و گفت: بحشدار جدید در موضوعات مختلف اجرایی تجربه بسیاری دارند که بومی بودن او به عنوان یک ابزار مدیریتی مهم محسوب می شود که امیدواریم منشا خیر در منطقه باشند.