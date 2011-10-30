12 فیلم در بخش کودک و اقتباس ادبی جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش غیر رقابتی بین المل، 12 فیلم از آثار شاخص سینمای جهان که از روی آثار ادبی اقتباس شده اند به روی پرده می رود. کشورهای آلمان، آمریکا و نروژ بیشترین فیلم را در این بخش از جشنواره فیلم کودک دارند.

فیلم‌های "امیل و کاراگاهان" از آلمان، "کلاس پرنده" از آلمان، "هانسل و گرتل" از کره، "سفر به اعماق زمین" از آمریکا و کانادا، "کارلستون روی بام" از سوئد و نروژ، "میوی من میو" از روسیه، سوئد و نروژ، "پینوکیو" از ایتالیا فرانسه و آلمان، "قطار سریع السیر قطبی" از آمریکا، "باغ مخفی" از آمریکا و انگلیس، "سایمون کوچولو" از سوئد، "ماشین زمان" از آمریکا و "جادوگر شهر زمرد" از آمریکا در این بخش از جشنواره فیلم کودک به روی پرده می‌رود.



بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه جاری در اصفهان برگزار می شود.



