10 تصویر؛ از جوجه کباب صلح تا رابطه دلال و دولت!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتخابات پارلمانی تونس، مرگ قذافی، بحران مالی اروپا و دیگر تحولات بهار عربی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ بحران یورو

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به بحران مالی اروپا اشاره دارد که سبب شده سران این کشورها در نشستهای ماراتنی به فکر راه حل باشند.

جهان عرب و افکار تاریخ گذشته

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به عقاید و تفکرات تاریخ گذشته در کشورهای عربی اشاره دارد که سبب شده این کشورها از تحولات جهانی عقب بمانند.

سواری گرفتن از سازمان ملل

روزنامه الدستور اردن به تهدید اخیر مقامات آمریکایی علیه یونسکو اشاره دارد که این موسسه وابسته به سازمان ملل را تهدید کرده بود در صورت تایید عضویت فلسطین از دریافت کمکهای مالی آمریکا محروم می شود.

وضعیت الغنوشی و بن علی!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به پیروزی حزب النهضه تونس در انتخابات مجلس موسسان به رهبری "راشد الغنوشی" اشاره دارد.

ناتوانی آمریکا در کنترل تحولات بین المللی

روزنامه الاتحاد امارت امروز در کاریکاتوری به از دست رفتن کنترل آمریکا بر تحولات جهانی اشاره دارد که دیگر همچون گذشته نمی تواند سیاست خارجی خود را به پیش ببرد.

مشکل بزرگتر از دیکتاتوری جهان عرب؛ اختلافات داخلی

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری معضل اختلافات داخلی در جهان عرب را بزرگتر از مسئله دیکتاتوری حاکم بر این کشورها دانسته است.

جوجه کباب صلح!

روزنامه الوطن قطر امروز به از بین رفتن امید تحقق صلح در خاورمیانه اشاره دارد.

دیکتاتور خونخوار

روزنامه الوطن قطر امروز به ادامه خونریزی رژیم "عبدالله صالح" برای بقا در قدرت اشاره دارد. بر این اساس، مردم یمن زیر فشار این اقدامات هر روز شهدای بیشتری می دهند و برای تحقق اهداف خود همچنان تلاش می کنند.

رابطه دلال و دولت؛ بدون شرح

الشرق قطر

قدس در محاصره؛ بدون شرح

العرب الیوم