صادرات غیرنفتی از مرز 16.8 میلیارد یورو گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: رکوردی جدید برای نخستین بار در کشورمان در زمینه صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به ثبت رسید. آمارها نشان می‌دهد وزن کالاهای صادراتی در این مدت 43 میلیون و 778 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/10 درصد رشد داشته است.

بنابراین گزارش، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی 5/35 درصد و به لحاظ یورو 6/23 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است، در 7 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی نیز به 12 میلیارد و 961 میلیون یورو (39/18 میلیارد دلار) افزایش یافت که این رقم در سال گذشته و در مدت یاد شده 11 میلیارد و 502 میلیون یورو (87/14 میلیارد دلار) بوده است.

براساس تازه‌ترین آمارها در گمرک، متوسط قیمت هر کیلو کالای صادراتی ایران در 7 ماهه ابتدای امسال 10سنت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به 50 سنت رسید که این رقم در سال گذشته 40 سنت بوده است.

همچنین ارزش دلاری کالاهای صادراتی ایران نیز بدون احتساب میعانات گازی 18 میلیارد و 397 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6/23 درصد رشد داشته است.

این گزارش می‌افزاید، واردات کشورمان نیز در هفت ماهه ابتدای سالجاری به رقم 24 میلیارد و 319 میلیون یورو (52/34 میلیارد دلار) رسید که این رقم حاکی از کاهش 56/12 درصدی واردات ایران طی این مدت بوده است. ایران در هفت ماهه ابتدای سال گذشته 27 میلیارد و 812 میلیون یورو (36 میلیارد دلار) انواع کالای خارجی وارد کرده بود.

همچنین وزن کالاهای وارداتی کشورمان نیز برای نخستین بار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 16/24 درصد کاهش یافت و در مجموع 20 میلیون و 592 هزار تن انواع کالا در این مدت وارد کشورمان شد. در هفت ماهه اول سال گذشته 27 میلیون و 152 هزار تن انواع کالا وارد کشورمان شده بود.