شهردار جدید شهر یاسوج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه "محمد بهرامی" شهردار سابق این شهر تیرماه گذشته به دلیل حضور در انتخابات مجلس از این سمت استعفا داد، شورای شهر یاسوج "قباد نگین تاجی" معاون مسکن و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد را برای تصدی این پست به وزارت کشور معرفی کرد.

با این حال پروسه معرفی شهردار از سوی وزارت کشور چهار ماه به طول انجامید تا شهرداری این شهر در این مدت سه سرپرست را تجربه کند.

اما پس از چهار ماه حکم شهرداری"قباد نگین تاجی" به امضای وزیر کشور رسید تا بعداز ظهر یکشنبه جلسه تودیع و معارفه شهردار یاسوج در سالن جلسات استانداری استان برگزار شود.

مدیریت شهر یاسوج سخت تر از سایر شهرهای کشوراست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: عملکرد شهرداریها ویترین عملکرد نظام است و براین اساس شهرداران مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

اکبر نیکزاد افزود: شهر زیبا موجب طراوت و نشاط شهروندان می شود و برعکس شهر آشفته، افسردگی و مشکلات روحی و روانی برای شهروندان بوجود می آورد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد مدیریت شهرداری یاسوج، اظهار داشت: مدیریت شهر یاسوج نسبت به سایر شهرهای کشور سخت تر است.

نیکزاد بیان کرد: در شهرهای توسعه یافته درآمدها بیشتر از هزینه هاست اما در شهرهای در حال توسعه همچون یاسوج درآمدها بسیار کم است و سختی کار زیاد است.

استاندار تاکید کرد: رسیدن شهر یاسوج به توسعه یافتگی زمان بر و سخت است و برای طی این فاصله نیاز به همکاری و هماهنگی همه دستگاههاست.

وی بیان داشت: هیچ شهرداری بدون حمایت و هماهنگی با شورا نمی تواند در کارش موفق شود و شهردار جدید باید تعامل خود را با شورا حفظ کند.

نیکزاد همچنین معرفی بیشتر شهر یاسوج به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری را ضروری عنوان کرد و گفت: باید بسترهای لازم برای حضور گردشگران در این شهر نیز بیش از پیش مهیا شود.

شهردار سابق شهر یاسوج نیز در این مراسم با بیان بخشی از عملکرد خود در زمان تصدی شهرداری این شهر گفت: تصویب شهر یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت یکی از کارهای صورت گرفته از طرف شهرداری بود که نقش زیادی در معرفی و رشد گردشگری در این شهر داشت.

برخی سرراه تیم شهرداری کارشکنی می کردند

محمد بهرامی حضور تیم های ورزشی فوتبال و والیبال را در معرفی شهر یاسوج به کشور بسیار موثر دانست و افزود: در خصوص تیمداری شهرداری برای من پرونده سازی و کارشکنی زیادی کردند و خیلی ها می گفتند که پول مردم را صرف تیم فوتبال می کند.

وی بیان کرد: این در حالی است که هزینه تیم های ورزشی از منابع خارج از استان تامین می شد و درآمد شهرداری حتی کفاف حقوق پرسنل را هم نمی کرد.

بهرامی اظهار داشت: برخی به من می گفتند که ورزش و تیم فوتبال را رها کن زیرا حواشی زیادی دارد و به کار شما لطمه می زند اما به لطف خدا هم اکنون تیم شهرداری یکی از نقاط قوت این استان است و علاوه بر درخشش در جام حذفی، تا آخرین مسابقه فصل قبل مدعی حضور در لیگ برتر بود.

وی بیان داشت: این در حالی بود که کل بودجه تیم های والیبال و فوتبال شهرداری حدود یک میلیارد و 200 میلون تومان و بودجه رقبای ما از جمله تیم فوتبال شهرداری بندرعباس بیش از چهار میلیارد تومان بود.

بهرامی همچنین یادآور شد: شهرداری را با شش میلیارد تومان بودجه تحویل گرفتم و با 30 میلیارد تومان تحویل دادم.

وی همچنین از برخی کارشکنی ها در زمان تصدی مدیریت شهرداری یاسوج انتقاد کرد و گفت: سایر استانها با تلاش و همدلی به توسعه رسیده اند اما ما به دلیل برخی تنگ نظریها همچنان از آنها عقب مانده ایم.

شهردار جدید یاسوج نیز در این مراسم در سخنان کوتاهی بر تعامل و هماهنگی خود با همه دستگاههای اجرایی استان برای توسعه شهر یاسوج تاکید کرد.

قباد نگین تاجی همچنین دغدغه ها و برنامه های استاندار استان پیرامون شهر یاسوج را فرصتی تاریخی برای شورا و شهرداری عنوان کرد.