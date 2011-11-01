استاندار ایلام بر پیگیری مصوبات و تکمیل پروژه های نیمه تمام تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در همایش فرمانداران استان گفت: موفقیت استان در زمینه های اقتصادی، امنیتی، ورزشی و شاخصهای اجتماعی بسیار چشمگیر است که در نتیجه کار و تلاش مدیران، برنامه ریزی و سیاستگذاری موفق دولت بوده است.

وی با تأکید بر نقش ارتباط و تعامل فرمانداران و مدیران با نخبگان، پیشکسوتان و معتمدین اظهار داشت: نظرات و پیشنهادات آنان در ارائه راهکارهای لازم و مناسب جهت رفع مشکلات مردم و تسریع در روند اجرای پروژه ها به کار گرفته شود.

اعلایی با اشاره به انتخابات پیش رو از فرمانداران و مسئولان استانی خواست با نظارت و بیطرفی کامل زمینه را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و گسترده مهیا سازند.

در ادامه این همایش نیز فرمانداران به ارائه مسائل و مشکلات حوزه مدیریتی خود پرداختند که با ارائه پاسخ و راهکارهای لازم از سوی استاندار، معاونین و مدیران کل مورد بررسی قرار گرفت.

